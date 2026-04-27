Vox Sevilla defiende los avales para jóvenes y familias o la construcción de VPO para facilitar el acceso a la vivienda

La candidata al Parlamento de Andalucía y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez, ha propuesto este lunes algunas posibles soluciones para abordar el acceso a la vivienda, como avales para jóvenes y familias numerosas o la construcción "masiva" de viviendas protegidas.

En una nota remitida por el partido, Peláez ha calificado como "terrorífica" la situación que "atraviesan jóvenes y familias", en este sentido. Asimismo, ha asegurado que, desde su partido, se ha propuesto liberar suelo, bajar impuestos y agilizar trámites de construcción.

Asimismo, ha defendido como "prioridad nacional" el acceso a la vivienda pública, así como otras medidas como el asesoramiento continuo o el "fin de la okupación ilegal" mediante "desalojo inmediato".