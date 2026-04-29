Vox Sevilla defiende la transparencia de contenidos y respeto a la autoridad de las familias en la educación

La candidata al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este miércoles que su formación política sacará la ideología de las aulas andaluzas, primará la transparencia de los contenidos y respetará la autoridad de las familias en el ámbito de la educación.

En una nota de prensa, Peláez ha criticado "una preocupación creciente" de muchas familias andaluzas, como es en la utilización de las aulas para "imponer visiones ideológicas en lugar de centrarse en la enseñanza de conocimientos y valores comunes", al tiempo que ha apostillado que "la escuela debe ser un espacio de libertad, de respeto y de formación académica, no un lugar para dividir a los hijos ni para condicionar su pensamiento".

"Los padres confían en el sistema educativo para que sus hijos aprendan matemáticas, lengua, ciencias, historia y herramientas que les permitan construir su futuro con criterio propio", ha afirmado.

Además, la candidata número 2 de Vox por Sevilla a la cámara andaluza ha destacado que "siempre hemos defendido, y lo seguimos haciendo, una educación basada en la excelencia, el mérito, el esfuerzo y la neutralidad institucional".

"Los profesores están para enseñar, no para adoctrinar. Y las administraciones están para garantizar que se respete la pluralidad de ideas de todas las familias andaluzas", ha añadido Peláez.

Por ello, ha defendido que Andalucía necesita "menos propaganda en las aulas y más calidad educativa", destacando por ello mejores resultados, menos fracaso escolar, más apoyo al profesorado y "más libertad para elegir la educación de nuestros hijos".

Finalmente, Peláez ha enfatizado que "desde Vox vamos a exigir transparencia en los contenidos, respeto a la autoridad de las familias y una escuela donde se enseñe a pensar, no qué pensar". "Porque la educación no pertenece a los gobiernos de turno. La educación pertenece a las familias, a los alumnos y al futuro de Andalucía", ha añadido.