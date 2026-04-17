Vox Sevilla habla de "colapso" en el registro municipal con la regularización y pide "aumentar su control"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha señalado este viernes la situación de "colapso" que su juicio se registra en el registro municipal por la "masiva afluencia de inmigrantes". Asimismo, ha puesto en valor el pacto alcanzado con el gobierno de José Luis Sanz para "incrementar los controles del padrón municipal".

Según ha indicado el partido en una nota, Peláez, que ha visitado las oficinas del registro municipal del Prado, ha manifestado que "cuando pactamos los presupuestos de 2026 con el gobierno del PP, pusimos sobre la mesa aumentar el control del padrón municipal para evitar lo que estamos viendo con nuestros propios ojos".

"Decenas de cientos de inmigrantes que en las últimas 24 horas se amontonan en el registro municipal para obtener papeles. La regularización masiva de inmigrantes decretada por el gobierno de Sánchez está colapsando ya los servicios públicos municipales", ha afirmado.

En esta línea, ha pedido se cumpla el pacto alcanzado con el Consistorio para reforzar el control del padrón. "Vamos a estar muy encima para evitar este desastre que irá a más en los próximos días, cuando no semanas, porque el efecto llamada será aún más incontrolable", ha señalado.

La también candidata al Parlamento de Andalucía ha advertido que "la avalancha de inmigrantes se "está notando" en la Oficina Municipal de Ayuda a la Maternidad "a la que acuden decenas de mujeres inmigrantes solicitando ayudas a las que no se podrá atender."

"Lo que estamos viendo en las últimas horas en el registro es sólo la punta del iceberg que el PSOE de Sánchez ha creado y lo peor está por venir. En Vox lo tenemos claro. Las ayudas deben ser para los españoles. Prioridad nacional. Más Antonios y Martas y menos Mohamed o Latifas", ha concluido.