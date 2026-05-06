Vox Sevilla lamenta "falta" de "viviendas y hospitales" ante la "alta demanda generada" en los procesos migratorios

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por Sevilla, Javier Cortés - VOX

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por Sevilla, Javier Cortés, ha lamentado la "falta" de construcción de "viviendas y hospitales" ante la "creciente demanda" generada en los procesos migratorios, misma vez que ha advertido de un "colapso" en cuestión de vivienda y sanidad.

En una atención a medios que ha tenido lugar este miércoles en la Alameda de Hércules, ha alertado de "colapsos" en centros de salud y de las "listas de espera brutales" en los mismos.

Por otra parte, el titular ha advertido de un "aumento" de la criminalidad en Sevilla, al tiempo que ha enumerado algunas zonas especialmente "inseguras" de la ciudad, como la propia Alameda o la Barqueta, así como municipios como Cantillana o Brenes.