Zona Franca de Sevilla impulsa la adaptación del Polígono Astilleros para tránsito de piezas industriales de gran tamaño

Vista aérea del Polígono Astilleros. - ZFS

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) continúa avanzando en su estrategia de modernización de sus infraestructuras con la licitación de las obras de adaptación del Polígono Astilleros para el tránsito de piezas de grandes dimensiones, una actuación que reforzará la capacidad logística e industrial del recinto y mejorará las condiciones operativas de las empresas instaladas.

El proyecto supone una inversión de 884.646 euros, y contempla la adecuación de más de 6.200 metros cuadrados de viales estratégicos para el movimiento de vehículos especiales y cargas de gran tonelaje dentro del recinto. Esta actuación constituye el segundo proyecto que se desarrollará en el marco de la Encomienda de Gestión suscrita entre la Autoridad Portuaria y la Zona Franca para la ejecución de un programa de mejora integral de las instalaciones, informa en un comunicado.

Dicho plan cuenta con una inversión global de 3,9 millones de euros de fondos procedentes del Ministerio de Hacienda y de los ingresos generados por la actividad de las empresas operadoras instaladas en la ZFS. El objetivo de esta inversión es seguir mejorando los servicios e infraestructuras del recinto, incrementar su competitividad y crear las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones empresariales y proyectos industriales de alto valor añadido.

La delegada especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha destacado que esta actuación "forma parte de una estrategia de mejora continua de las infraestructuras que estamos desarrollando para responder a las necesidades actuales de las empresas y para seguir haciendo de la Zona Franca un espacio atractivo y con futuro para la inversión".

Asimismo, ha señalado que "la modernización de estos viales nos permitirá mejorar la operativa de sectores industriales que trabajan con grandes componentes, reforzar nuestra capacidad logística y ofrecer un entorno cada vez más competitivo para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales".

INTENSA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Las obras se ejecutarán en el Polígono Astilleros, una de las áreas industriales más relevantes de la ZFS, donde se concentra una intensa actividad vinculada a la fabricación, almacenamiento y transporte de componentes industriales de gran tamaño. El incremento progresivo de las dimensiones y el peso de las cargas que circulan por este espacio ha hecho necesaria una actuación integral sobre los pavimentos existentes para adaptarlos a las nuevas exigencias operativas y garantizar la seguridad y eficiencia de los movimientos internos.

La intervención contempla la renovación integral de los firmes en los principales corredores logísticos del polígono mediante la construcción de nuevas plataformas de alta resistencia, específicamente diseñadas para soportar el tránsito continuado de vehículos especiales y cargas de gran tonelaje.

Además, se reforzarán distintos elementos de la infraestructura existente y se adecuarán los itinerarios utilizados para el transporte de grandes estructuras industriales. Esta mejora resultará especialmente relevante para actividades vinculadas a sectores estratégicos como el de las energías renovables, la industria metalmecánica y otros ámbitos productivos que requieren espacios adaptados para la manipulación y traslado de componentes de grandes dimensiones.

MÁS CAPACIDAD OPERATIVA

La actuación permitirá incrementar la capacidad operativa de la Zona Franca para acoger proyectos industriales complejos y reforzará el posicionamiento del recinto como uno de los principales enclaves logísticos e industriales del sur de España. Las obras se ejecutarán de forma escalonada para compatibilizar los trabajos con la actividad de las empresas instaladas y minimizar cualquier afección a la operativa diaria del recinto.

La intervención se desarrollará en tres fases sucesivas en distintos viales del Polígono Astilleros y contará con un plazo global de ejecución de 17 meses. La contratación de las obras se realizará mediante procedimiento abierto, por lo que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Con este proyecto, la Zona Franca de Sevilla continúa desarrollando su hoja de ruta para la modernización de sus infraestructuras y la mejora de la competitividad del recinto, consolidando un entorno preparado para dar respuesta a las necesidades de la industria actual y para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento económico y generación de empleo.