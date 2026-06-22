Comienza en Aracena (Huelva) el Festival de Ecoturismo 'Naturaleza Sin Fronteras'

Inauguración del Festival de Ecoturismo 'Naturaleza Sin Fronteras'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ARACENA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo, Ana Delgado, junto con el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, la delegada de Turismo en funciones de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, y la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cinta Aguilar, han inaugurado este lunes en Aracena el Festival de Ecoturismo del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 'Naturaleza Sin Fronteras' que se desarrollará en la comarca serrana a lo largo de toda la semana.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el encuentro propone una forma diferente de "interpretar y disfrutar" de la comarca, combinando jornadas técnicas dirigidas a profesionales con una serie de actividades inmersivas, diseñadas para poner en valor "el inmenso patrimonio natural, histórico y gastronómico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

En el acto de inauguración, Ana Delgado ha asegurado que con esta iniciativa se está apostando por "convertir este territorio en un referente de destinos de ecoturismo a nivel español". Para ello, ha añadido la presidenta de la Agencia Destino Huelva, "por aquí van a pasar más de veinte agencias de viajes, profesionales y periodistas especializados en ecoturismo, quienes conocerán y podrán vivir de primera mano las experiencias y los recursos que tenemos en este territorio".

Pero este festival, como ha manifestado Delgado, también está pensado para las empresas de la comarca, ya que "durante estos días los empresarios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche van a poder participar en diferentes workshop que se han gestionado para que den a conocer lo que hacen, el trabajo que vienen realizando día a día y los productos turísticos que están poniendo en marcha, con el objetivo de que puedan aumentar su cartera de contacto y, por supuesto, generar negocios".

El alcalde de Aracena se ha mostrado agradecido por acoger la inauguración de este festival y ha resaltado "el avance que se ha producido en los últimos años" poniendo en valor "los atractivos de carácter natural, como la Gruta de las Maravillas, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y otros elementos como la historia, la gastronomía". "Todo ello ha ido conformando una oferta turística tremendamente atractiva, tanto para Aracena como para el resto de la comarca", ha dicho Guerra.

La delegada de Turismo en funciones de la Junta en Huelva ha señalado que "actualmente el turista busca unos destinos relacionados con la naturaleza, el senderismo, el ecoturismo, la gastronomía y el bienestar. Y todo eso lo puede encontrar en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche". Desde la Junta, ha insistido Herrera, "se va a seguir trabajando, como venimos haciendo en los últimos años, por ofrecer desde Huelva un turismo de calidad y un turismo de bienestar".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, integrada en la FOE, ha destacado durante la inauguración que "este Festival de Ecoturismo nace con la vocación de convertirse en un referente para todos aquellos que buscan una forma de viajar más sostenible, auténtica y respetuosa con el entorno". "Nuestra comarca reúne unas condiciones excepcionales para disfrutar de la naturaleza, la cultura y las tradiciones, y queremos compartir ese patrimonio con quienes nos visitan, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo económico y social de nuestros municipios".

Aguilar ha agradecido la implicación de las administraciones, entidades colaboradoras, empresas y ayuntamientos participantes, subrayando que "Naturaleza Sin Fronteras es el resultado del trabajo conjunto de un territorio que cree en el turismo como motor de progreso y de conservación".

"Este festival es una invitación a descubrir la riqueza de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a través de experiencias únicas, poniendo en valor nuestros espacios naturales, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio cultural y el compromiso de las empresas turísticas con un modelo de desarrollo sostenible que genera oportunidades y fija población en el medio rural", ha añadido.

EL FESTIVAL DE ECOTURISMO

El festival se ha iniciado este lunes, 22 de junio, con una jornada técnica en el Salón de Actos Municipal del ayuntamiento de Aracena, donde se abordan planes fundamentales para el sector, como la creación de experiencias paquetizables y sostenibles, el papel de las administraciones en el desarrollo ecoturístico, la digitalización y captación de nuevos mercados y el relevo generacional en la Sierra.

A lo largo de toda la semana se desarrollarán una serie de actividades, dirigidas a agencias de viajes y prensa especializada en ecoturismo. Entre las experiencias más destacadas que se llevarán a cabo figuran visitas guiadas al Geomuseo y Castillo de Aracena, así como a las Grutas de las Maravillas, recorrido por el Parque Natural y visitas a dehesas de ibérico y bodegas de Jabugo, a la Mezquita de Almonaster la Real, el Castillo de Cortegana y el yacimiento de Turóbriga, entre otras muchas.

Las actividades para el público en general continuarán hasta el próximo domingo, 28 de junio. Para ello, los ayuntamientos de la zona han diseñado una serie de talleres y actividades como una visita guiada teatralizada al Castillo de Aroche, una visita a la Peña de Arias Montano y Cuevas de Alájar, un taller de 'Pigmentos del Territorio e Ilustración de Fauna y Flora Local', así como un taller de 'Ecoprint e Impresión Botánica sobre Tela', organizados por el ayuntamiento de Cortegana, o visitar la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de forma sostenible gracias al alquiler de bicicletas eléctricas o en vehículo Unimog 4x4.