Rincón de la Victoria lleva su oferta turística al mercado catalán a través de B-Travel Barcelona - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) refuerza su apuesta por la diversificación de mercados turísticos con una doble acción dirigida al público catalán: la participación institucional en B-Travel Barcelona, el salón turístico de referencia en Cataluña, que se celebra del 20 al 22 de marzo en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y el lanzamiento de una campaña publicitaria en redes sociales bajo el eslogan 'Más Allá del Verano'.

Desde el Consistorio han señalado en un comunicado que Cataluña es uno de los mercados emisores de turistas más importantes para Rincón de la Victoria a nivel nacional. En 2025, el municipio recibió un total de 2.934 visitantes procedentes de Cataluña, principalmente de la provincia de Barcelona, seguida de Tarragona, Girona y Lleida.

Esta cifra sitúa al turismo catalán como una de las principales aportaciones del turismo nacional al municipio y, al mismo tiempo, como uno de los segmentos con mayor margen de crecimiento.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado que "Cataluña es un mercado que nos importa y en el que queremos estar presentes de forma activa. Rincón de la Victoria tiene mucho que ofrecer más allá de los meses de verano, y este tipo de acciones nos permiten trasladar esa realidad a potenciales visitantes que todavía no nos conocen como destino de temporada completa. Ir de la mano de APTA nos da además visibilidad en un escaparate de primer nivel".

PRESENCIA EN B-TRAVEL DE LA MANO DE APTA AXARQUÍA COSTA DEL SOL

La participación en B-Travel Barcelona se articula a través de APTA Axarquía Costa del Sol (Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía), que acude al salón bajo el lema 'Biajar' en el estand de Turismo Andaluz, en el mostrador de Costa del Sol.

Este formato permite llegar simultáneamente al cliente final y al segmento profesional, contactando con agencias de viajes, touroperadores, hoteles, operadores de cruceros y empresas de servicios turísticos del mercado catalán.

El objetivo principal es que el destino Axarquía Costa del Sol, siendo Rincón de la Victoria como uno de sus municipios tractores, figure en la planificación de viajes de cara a la Semana Santa y la temporada estival. B-Travel se consolida como una de las ferias turísticas más relevantes del país, convocando cada año a miles de visitantes y profesionales del sector en busca de inspiración y nuevos productos turísticos.

El concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ha señalado que "participar en B-Travel a través de APTA nos permite aunar esfuerzos con el resto de municipios de la Axarquía y llegar a un mercado clave con una propuesta sólida y coordinada. Rincón de la Victoria tiene atractivos para todos los perfiles: cultura, naturaleza, deporte, gastronomía y playas de calidad. Queremos que eso llegue a los viajeros catalanes con claridad y con fuerza".

CAMPAÑA DIGITAL PARA EL MERCADO CATALÁN

De forma paralela a la participación en B-Travel, la concejalía de Turismo ha activado una campaña publicitaria en redes sociales específicamente dirigida al mercado catalán, bajo el eslogan 'Más Allá del Verano' en las plataformas Facebook e Instagram a través de Meta Ads, segmentando el público objetivo en el territorio catalán.

El mensaje central de la campaña busca posicionar Rincón de la Victoria como un destino de disfrute durante los doce meses del año, más allá de la temporada alta estival. La oferta cultural, con la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria y Villa Antiopa; el deporte, la naturaleza y la gastronomía rinconera configuran los ejes del mensaje.