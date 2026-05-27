El alcalde de Antequera, Manuel Barón, junto a la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, junto con un grupo de técnicos de turismo de la Costa Dorada. - AYTO ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha recibido a un grupo de técnicos de turismo procedentes de la Costa Dorada que participan en un Fam Trip organizado y coordinado por Turismo Costa del Sol con el objetivo de dar a conocer destinos de referencia de nuestra provincia.

La recepción oficial estuvo presidida por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, junto a la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián.

Durante la visita, los participantes pudieron acercarse a la realidad turística de Antequera, considerada actualmente como un caso de éxito en materia de promoción y proyección internacional gracias a la consolidación de su oferta patrimonial, cultural, natural y gastronómica, así como al trabajo desarrollado en torno al Sitio de los Dólmenes, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco hace ahora ya diez años.

El alcalde ha destacado "la importancia de que profesionales del sector turístico de otros puntos de España conozcan de primera mano el potencial de Antequera como destino" y ha subrayado también "la relevancia de seguir trabajando de la mano de Turismo Costa del Sol para reforzar la presencia de nuestra ciudad en acciones de promoción y comercialización turística".

Por su parte, Cebrián ha incidido en que este tipo de encuentros "permiten compartir experiencias de gestión turística, establecer sinergias y seguir posicionando a Antequera como uno de los grandes referentes culturales y patrimoniales de toda Andalucía".