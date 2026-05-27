Turismo Costa del Sol celebra 50 años de promoción con una nueva imagen innovadora y llena de color

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado este miércoles su nueva imagen de marca, una propuesta innovadora y llena de color que refleja la riqueza de la oferta del destino y su evolución tras 50 años de promoción turística internacional.

Al acto han acudido profesionales del sector, ayuntamientos y entidades institucionales de la provincia de Málaga, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la creación de la primera empresa dedicada a promocionar la Costa del Sol a nivel internacional.

La nueva identidad visual apuesta por una paleta cromática amplia y dinámica que busca representar los distintos segmentos turísticos que conforman la oferta de la Costa del Sol: sol y playa, cultura, golf, gastronomía, naturaleza, MICE y turismo activo.

Se trata de "una marca flexible y contemporánea que refleja el carácter innovador del destino" y su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del viajero, incorporando además referencias a las distintas submarcas vinculadas a la promoción turística de la provincia.

"Cumplimos 50 años llevando la provincia de Málaga y su Costa del Sol al mundo y lo hacemos mirando al futuro", ha afirmado el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Asimismo, ha señalado que "esta nueva imagen es el reflejo de lo que somos hoy: un destino diverso, innovador y capaz de ofrecer una experiencia completa durante todo el año".

En esta línea, ha profundizado: "Queríamos que los profesionales y las instituciones de nuestra provincia fueran los primeros en conocerla, para seguir creciendo juntos".

Además, ha añadido que "esta marca y este destino son fruto del trabajo y esfuerzo conjunto de empresas, instituciones y profesionales que han contribuido a consolidar el posicionamiento internacional de la Costa del Sol".

La nueva marca nace con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino maduro, diverso y competitivo a nivel global, manteniendo su esencia mediterránea y proyectando al mismo tiempo una imagen vinculada a innovación, sostenibilidad y evolución turística.

La propuesta visual busca además adaptarse a los nuevos formatos y necesidades de comunicación en un entorno turístico cada vez más digital y globalizado. La nueva identidad corporativa y las diferentes submarcas se incorporarán progresivamente a las distintas acciones promocionales y de comunicación desarrolladas por Turismo Costa del Sol.

Durante estos 50 años, la Costa del Sol ha evolucionado desde un destino principalmente vacacional a una oferta turística diversificada y reconocida internacionalmente en múltiples segmentos.

"La nueva imagen pretende precisamente reflejar esa evolución y la capacidad del destino para continuar adaptándose a los nuevos perfiles y motivaciones del viajero internacional", han añadido.

Con esta nueva etapa, Turismo Costa del Sol continuará impulsando una estrategia de promoción basada en "la diversidad, la calidad y la colaboración entre instituciones y sector empresarial", elementos que han marcado el desarrollo turístico de la provincia durante las últimas cinco décadas.