Turismo Costa del Sol refuerza promoción de golf en Ámsterdam y París junto a empresas colaboradoras del destino

Turismo Costa del Sol refuerza su promoción del segmento golf en Ámsterdam y París junto a empresas colaboradoras del destino - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo un road trip promocional en Ámsterdam y París junto a empresas colaboradoras del segmento golf con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la provincia en dos de los principales mercados emisores europeos para este producto turístico.

La acción permitió presentar la oferta especializada de la Costa del Sol a profesionales con capacidad de prescripción y comercialización, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La iniciativa incluyó la celebración de eventos propios en ambas ciudades, combinando sesiones de workshop profesional con jornadas de golf en los campos The International, en Países Bajos, y Golf Apremont, en Francia. Este formato permitió crear un entorno de trabajo orientado tanto a la promoción comercial como a la generación de relaciones profesionales entre los participantes.

En total, las acciones reunieron a 90 profesionales especializados, entre ellos agencias de viajes del segmento golf, directores de campos y profesionales del sector. Los encuentros permitieron presentar las novedades de la oferta de la Costa del Sol y reforzar el conocimiento del destino entre algunos de los principales intermediarios turísticos vinculados a este segmento.

La acción contó con la participación de 15 empresas colaboradoras, entre ellas el destino Mijas, que acompañaron a Turismo Costa del Sol en las distintas actividades desarrolladas durante el road trip. La presencia conjunta de entidades y empresas permitió trasladar una visión amplia y especializada de la oferta de golf disponible en la provincia.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "este tipo de acciones permiten trabajar de manera directa con profesionales que tienen una influencia muy relevante en la elección de destinos de golf".

Asimismo, ha asegurado que "el contacto personal y la posibilidad de mostrar la oferta de forma especializada siguen siendo elementos fundamentales para la comercialización de este segmento".

Los workshops celebrados en ambas ciudades facilitaron reuniones profesionales entre los participantes y permitieron intercambiar información sobre tendencias, demanda y evolución del turismo de golf en mercados como Francia y Países Bajos. Las jornadas de golf complementaron la actividad comercial y favorecieron un entorno más cercano para el desarrollo de relaciones profesionales.

González ha sseñalado, además, que "el turismo de golf continúa siendo uno de los segmentos estratégicos para la Costa del Sol por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año". Además, añadió que "mercados como el francés y el neerlandés mantienen un elevado interés por destinos con una oferta consolidada, buena conectividad y una amplia red de campos de calidad".

La acción permitió reforzar la presencia de la Costa del Sol en dos mercados prioritarios para el segmento golf y consolidar el contacto con profesionales especializados en este producto turístico. El interés mostrado por los asistentes confirmó la fortaleza de la provincia como uno de los principales destinos de golf de Europa y su capacidad para seguir atrayendo viajeros vinculados a este segmento.