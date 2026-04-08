El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha destacado este miércoles que se continúa trabajando "en la mejora y renovación del certificado de Calidad Turística en sus emblemáticas rutas turísticas, gracias a la implicación de todos los 31 municipios y contando con la ayuda del equipo de Q Innovate Consultores".

Así lo ha señalado Martín con motivo de la celebración del VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad que se celebra este desde este jueves al domingo 12 de abril en Córdoba.

"Este proceso de renovación no es un mero trámite administrativo, sino una auditoría exhaustiva que evalúa la señalización, el estado de conservación, la accesibilidad y la gestión ambiental de los cinco itinerarios que vertebran la comarca: la Ruta Mudéjar, Ruta de la Pasa, Ruta del Sol y del Aguacate, Ruta del Aceite y de los Montes y Ruta del Sol y del Vino", ha aclarado Martín.

Ha destacado también que en un mercado global cada vez más competitivo, la renovación de esta certificación de calidad garantiza que la Axarquía cumple con rigurosos protocolos que aseguran la satisfacción del visitante y la protección del entorno local.

El vicepresidente responsable del área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jesús Pérez Atencia, ha incidido en que "nuestras rutas son el alma de la comarca. Trabajar en esta renovación es decirle al mundo que la Axarquía no solo ofrece belleza natural e historia, sino que lo hace bajo los más altos estándares de profesionalidad y seguridad".

Con este trabajo, ha añadido, "la Axarquía busca revalidar su posición de liderazgo en el turismo de interior y de costa, asegurando que el sello de calidad siga luciendo en sus municipios como garantía de una experiencia única y bien gestionada".

Las rutas turísticas de la Axarquía comprenden un recorrido por 31 municipios malagueños, ofreciendo una combinación diversa de patrimonio mudéjar, gastronomía mediterránea y paisajes que van desde los picos más altos de la provincia hasta sus playas.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Mancomunidad Axarquía participan activamente en el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad.

Por otro lado, han detallado que el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, participará en el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística que comienza mañana en Córdoba. El regidor intervendrá en una de las mesas de trabajo explicando la labor desarrollada por el Ayuntamiento para las certificaciones de las playas del municipio, y de la Semana Santa convirtiéndose en la primera de España en conseguirlo. Asimismo hará referencia a la certificación Q de Calidad de Destino Turístico Inteligente de Vélez-Málaga también del ICTE

El también vocal de Mancomunidad hablará además del papel que ha desempañado Mancomunidad para lograr las distinciones de las cinco rutas que el pasado año fuero premio Nacional Q Calidad Turística. Ambas administraciones llevan trabajando durante varios años codo con codo con el ICTE para especializar a la comarca en calidad turística.