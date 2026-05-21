Úbeda (Jaén) incorpora una guía infantil sobre su patrimonio

Presentación de la guía infantil sobre el patrimonio de Úbeda - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad Patrimonio Mundial de Úbeda ya cuenta con una guía infantil para conocer su riqueza artística, histótica y gastronómica. La guía, titulada 'Siente Úbeda con Oli y Senso', ha sido desarrollada por el alumnado del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas del Centro SAFA Úbeda, y ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Úbeda.

Su objetivo es acercar el patrimonio histórico-artístico ubetense al público infantil de una manera didáctica, participativa y emocional. El proyecto cuenta con una primera edición de 1.500 ejemplares, que serán distribuidos entre el alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria de los centros educativos de la ciudad.

También van a estar disponibles también en la Oficina Municipal de Turismo para visitantes y familias interesadas en descubrir el patrimonio de la ciudad, a través de esta propuesta pedagógica y turística.

El concejal de Patrimonio Mundial e Innovación, José Miguel Gámez, ha destacado que una de las líneas fundamentales de esta iniciativa es acercarla a los centros educativos y "convertirla en una herramienta de dinamización patrimonial para los más pequeños".

Ha explicado que ahora se está llevando a cabo una explicación "pormenorizada y exhaustiva" de la guía en los colegios, además de la entrega del material didáctico destinado a trabajar el patrimonio desde las aulas.

Gámez ha señalado que esta acción se enmarca además en una de las líneas estratégicas impulsadas actualmente desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, centrada en acercar el patrimonio a la infancia y fomentar desde edades tempranas el conocimiento, respeto y valoración del legado histórico y artístico.

El responsable municipal ha apuntado que desde el Área de Patrimonio Mundial se vienen desarrollando numerosas actividades destinadas al público infantil, como visitas teatralizadas, talleres didácticos, acciones vinculadas al Día Internacional del Patrimonio Mundial o propuestas integradas en La Noche del Patrimonio, evento en el que esta guía tendrá además un papel relevante en próximas ediciones.

"Es un proyecto que destaca especialmente por su originalidad, por su calidad y por convertirse en un gran instrumento educativo para que los escolares conozcan mejor el patrimonio de nuestra ciudad", ha señalado el concejal.

Por su parte, Inmaculada Sánchez, profesora del Ciclo Formativo de Guía, Información y Asistencias Turísticas de SAFA, ha explicado que esta guía nace de la necesidad de ofrecer a la ciudad una nueva herramienta enfocada al turismo familiar y educativo, combinando creatividad y aprendizaje a través de una experiencia cercana para el público infantil.

Según ha detallado, la propuesta permite descubrir el rico patrimonio histórico, artístico y gastronómico de Úbeda a través de los sentidos, con un enfoque adaptado especialmente a niños y niñas, aunque también pensado para que las familias y visitantes puedan disfrutar conjuntamente del contenido.

La docente ha destacado, igualmente, que el proyecto no está concebido únicamente como un producto turístico, sino también como una herramienta educativa destinada a que los propios escolares de la ciudad conozcan el patrimonio local y se conviertan en auténticos embajadores de la riqueza cultural ubetense. "Queremos que los niños y niñas conozcan el potencial que tiene nuestra ciudad y que también sean capaces de trasladarlo a sus familias", ha indicado.

Uno de los aspectos más singulares de esta guía son los personajes creados para acompañar la experiencia didáctica y conectar emocionalmente con el público infantil.

Así, aparecen figuras como 'Senso' --inspirado en la el personaje de la leyenda de Juancaballo-- y 'Oli' --representando a una aceituna seña de nuestra tierra--, personajes que permiten acercar de forma amena contenidos relacionados tanto con el patrimonio monumental como con la gastronomía y el aceite de oliva, uno de los principales símbolos identitarios del territorio.

También se ha referido al intenso trabajo de investigación y documentación realizado previamente por el alumnado participante, que ha analizado otras guías turísticas y experiencias desarrolladas en distintos puntos de España para detectar oportunidades y adaptar los contenidos al público infantil.

En representación del alumnado participante, Rosario Valenzuela ha destacado que uno de los aspectos más enriquecedores del proyecto ha sido, precisamente, el proceso de adaptación del patrimonio de la ciudad a un lenguaje accesible y atractivo para el público infantil.

La estudiante ha explicado que la iniciativa surgió tras un amplio trabajo de investigación sobre turismo familiar y recursos didácticos, permitiendo desarrollar una guía en la que tanto menores como adultos puedan aprender curiosidades, conceptos patrimoniales y elementos históricos de forma entretenida y cercana.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo principal ha sido hacer del patrimonio un espacio comprensible y atractivo para el público infantil, fomentando su curiosidad y despertando el interés por la historia, la cultura y los recursos turísticos de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Úbeda se ha valorado especialmente la implicación del profesorado y alumnado del Centro SAFA Úbeda en una iniciativa que refuerza la colaboración entre instituciones educativas y administración local, al tiempo que contribuye a seguir consolidando estrategias innovadoras de divulgación patrimonial dirigidas a las nuevas generaciones.