Peláez defiende la estabilidad del Gobierno que aprueba presupuestos frente a la falta de alternativas de la derecha

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante su primera intervención este viernes en la Junta General. - GRUPO SOCIALISTA

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha defendido este viernes en el Pleno de la Junta General del Principado el Proyecto de Presupuestos Generales de Asturias para 2026, unas cuentas que ha calificado como "la ley más importante del año" y que están orientadas "a reforzar el Estado del Bienestar y a impulsar la actividad económica y el empleo". En el seno del debate parlamentario, ha destacado los últimos ocho presupuestos aprobados de manera consecutiva, símbolo de estabilidad; y ha criticado los intentos de "bloqueo" de los grupos de la derecha.

Al inicio de su intervención, Peláez ha reprochado a PP, Vox y Foro la presentación de tres enmiendas a la totalidad que, aunque "distintas en su formulación", persiguen, según ha dicho, un mismo objetivo que es "impedir que Asturias cuente con presupuestos en 2026".

El consejero ha subrayado que los presupuestos son la herramienta fundamental para convertir "los derechos en hechos y los compromisos en servicios públicos efectivos". En este contexto, ha cuestionado el rigor de algunas de las enmiendas presentadas, señalando que la del PP cuenta con "apenas cuatro carillas", algo que ha considerado insuficiente tratándose de la principal ley del ejercicio. En contraste, ha indicado que la de Foro Asturias alcanza las diez páginas, aunque ha insistido en que ninguna de ellas plantea un modelo alternativo para Asturias.

Preláez ha insistido en que la ausencia de propuestas alternativas demuestra que el verdadero objetivo de las enmiendas es "tumbar el presupuesto", lo que supondría, según ha advertido, privar a Asturias de las herramientas necesarias para afrontar los retos de 2026.

En el ámbito económico, ha destacado que Asturias registra 19.000 parados menos y 27.000 cotizantes más a la Seguridad Social, con cerca de 400.000 afiliados, los mejores datos desde 2008, que ha atribuido a la estabilidad política y a una política económica basada en la responsabilidad fiscal y el refuerzo del Estado del Bienestar.

Asimismo, ha señalado que el Principado cerrará 2025 con una deuda del 13,5 por ciento del PIB. "Es la segunda deuda per cápita más baja de todas las CCAA. Esto significa algo muy sencillo, que es posible gobernar con ambición social y con rigor financiero con ambición social y con rigor financiero", ha afirmado.

En cuanto al contenido de las cuentas, ha explicado que destinan 4.637 millones de euros al Estado del Bienestar, un 5,5 por ciento más, lo que supone dos de cada tres euros del total, y contemplan una inversión productiva de 1.081 millones de euros "lo que sitúa a Asturias como la tercera comunidad autónoma que más recursos destina proporcionalmente a inversión productiva".

En materia fiscal, ha avanzado un ahorro superior a los 90 millones de euros para las clases medias y trabajadoras gracias a la vía fiscal asturiana. Peláez ha recordado la incorporación de nuevas deducciones como el incremento de la deducción por primer hijo, una nueva deducción por celiaquía y la ampliación de la fiscalidad diferenciada a los municipios en riesgo o crisis de despoblación.

En la parte final de su intervención, Peláez ha agradecido el trabajo de las fuerzas parlamentarias que han negociado y presentado propuestas para mejorar el proyecto, mencionando expresamente a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, y ha señalado que en el debate presupuestario "sólo hay dos opciones: o el bloqueo o el compromiso con Asturias", dejando claro que el Gobierno del Principado apuesta por la segunda.

Refiriéndose a los grupos de la derecha, ha concluido diciendo que "no ofrecen una alternativa real, no plantean un modelo distinto. Una enmienda a la totalidad es una herramienta de bloqueo. Y frente a ese bloqueo, el Gobierno del Principado ha demostrado algo muy importante en los últimos años: la estabilidad". A lo que ha añadido, "encadenamos ocho años consecutivos de presupuestos aprobados. Los ocho años de estabilidad política que explican en buena medida los buenos datos económicos y de empleo que hoy tiene en esta comunidad".