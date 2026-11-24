El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, y el secretario general del PSOE de Santander, y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santande - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado "uso electoral" del Consejo de Ministros que este martes, a cinco días de las elecciones generales del próximo domingo, ha aprobado una batería de reales decretos leyes, en la última reunión antes del 29N, entre los que figuran permisos por nacimiento o fallecimiento de familiares.

"Yo diría que no es un uso electoral", ha opinado Marlaska, para indicar que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) lleva "ocho años aprobando normas de carácter social. Lo que hemos hecho es no parar", ha apostillado.

Se ha expresado así en declaraciones a los periodistas en Santander, donde ha participado en actos de campaña del PSOE y ha sido cuestionado por los decretos aprobados esta jornada y el posible "uso electoral" del Consejo de Ministros, extremo que el ministro ha rechazado.

En su lugar, ha destacado medidas acordadas por el Ejecutivo como el incremento a 19 semanas de los permisos por maternidad y paternidad para igualar los derechos de hombres y mujeres, el aumento del salario mínimo interprofesional, del ingreso mínimo vital, las becas educativas o derechos como el del aborto o la eutanasia.

"Todos esos avances han sido Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Lo que no íbamos a dejar es de trabajar. Nosotros trabajamos desde el principio hasta el final. Y lo que queremos es seguir trabajando y seguir avanzando en derechos", ha manifestado el ministro, que ha defendido que las propuestas aprobadas son "de Gobierno", no de Sumar, y ha precisado al respecto que fueron tumbadas "por la derecha y la extrema derecha".

En este sentido, ha recordado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió adelantar elecciones al decaer dos reales decretos "de máxima sensibilidad" relacionados con el derecho a la vivienda, para poder garantizarlo a personas vulnerables.

Marlaska ha defendido estas y otras cuestiones en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde junto al secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, y al líder de los socialistas en Santander, Daniel Fernández, ha trasladado los compromisos del partido para la próxima legislatura a los ciudadanos, a los que han saludado, con los que se han hecho fotos y entre los que han repartido claveles rojos, durante un breve paseo por la calle Amós de Escalante. Después, han visitado el cercano Mercado de la Esperanza.

VOTO ÚTIL PARA QUE ESPAÑA NO VUELVA AL BLANCO Y NEGRO.

En sus declaraciones a los medios, Tanto Marlaska como Casares han hecho un llamamiento al "voto útil de todos los progresistas" para que "España no vuelva al blanco y negro" con las derechas y continúe siendo un país de "avances, progreso y con más derechos".

En este sentido, el ministro ha advertido que el 29N "nos jugamos seguir avanzando y progresando" o pasar a "la involución" y "volver a un país en blanco y negro" con las derechas. "Estamos acostumbrados al color y queremos seguir estándolo, porque el color es diversidad", ha reivindicado.

Al hilo, ha destacado que, durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, España ha crecido a nivel económico, de empleo y de derechos sociales. "Somos el país que más crece de la Unión Europea, el triple que la media; hemos creado empleo y alcanzamos casi los 23 millones de personas trabajando; aumentamos las pensiones y el salario mínimo interprofesional; y garantizamos y ampliamos derechos a la ciudadanía, algunos en riesgo con las derechas como el aborto, la eutanasia o los derechos de las personas LFGTBI", ha indicado.

"Los socialistas queremos que España siga creciendo económicamente y que lo haga con cohesión social, generando derechos para todos los hombres y mujeres de este país y apostando por los servicios públicos", ha insistido el titular de Interior que, además, ha subrayado que "el mundo nos mira" durante estas elecciones porque, gracias a las medidas del Gobierno de Sánchez, "saben que otra política es posible frente a aquellos que limitan derechos y libertades y quieren imponer el poder del dinero".

VOTAR CON MEMORIA Y DECENCIA.

Por su parte, el líder del PSOE regional ha señalado que "estas elecciones son más trascendentales que nunca", por lo que ha pedido a los cántabros "votar con memoria y decencia" para que "España siga avanzando" de la mano de "un extraordinario equipo" como son "Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo o Pedro Sánchez" que "no son los mismos que Tellado, Abascal o Feijóo". "Fíjense en la diferencia entre ambas fotos", ha comparado.

Y es que, ha advertido, las derechas "quieren devolver a España al blanco y negro" y una de las muestras más claras de ello según Casares está en la campaña del PP en Cantabria, que ha traído a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Áznar, sobre el que la presidenta de la comunidad y del partido autonómico, María José Sáenz de Buruaga, ha manifestado que "era una máquina".

"Sí, le recordamos bien, porque ese hombre decía que había máquinas de destrucción y nos metió en aquella guerra ilegal en Irak", ha espetado Casares, que ha replicado a los 'populares' que "la mayor maquinaría es el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el que el PSOE está transformando este país".

Por ello, ha solicitado el voto al PSOE de los 150.000 pensionistas cántabros que han visto incrementada su pensión en una media de 500 euros mensuales; los jóvenes y las mujeres que se han beneficiado por la subida del SMI de 725 a 1.286 euros; o los estudiantes, con más de 10.000 becas en la región.

"Todos los que ven como ganan derechos y oportunidades", ha remarcado Casares, al tiempo que también ha pedido un "voto masivo de todos los votantes del PRC al PSOE". "Los votantes del Partido Regionalista de Cantabria saben que con el PSOE esta tierra ha avanzado en esos gobiernos de coalición que hemos tenido", ha afirmado.

CADA VOTO CUENTA.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Santander ha llamado a concentrar el voto en el PSOE para "seguir teniendo un gobierno que afronte los problemas reales de la ciudadanía" como la vivienda y que continúe aumentando las pensiones y el SMI. "Cada voto cuenta", ha manifestado Fernández, que ha advertido de "las alternativas que están en frente del gobierno progresista" liderado por Sánchez y que "nos harán retroceder muchísimos años".

"Las elecciones no son como un partido de fútbol que se ve desde el sofá. Aquí todos jugamos y, por lo tanto, todos participamos, y cada uno de los votos es importante para decidir qué tipo de gobierno queremos para los próximos años", ha remarcado Fernández.