Desarticulado un grupo criminal especializado en robos en iglesias y farmacias en varias provincias españolas

TERUEL/TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel ha llevado a cabo la operación 'Maramucha', en la que dos personas han sido detenidas y una investigada, como presuntas autoras de 20 delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal.

Tras más ocho meses de investigación centrada en los robos cometidos en farmacias e iglesias de distintas localidades de la provincia de Teruel, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel, con la colaboración de la Guardia Civil de Baena (Córdoba), lograron esclarecer el modo de actuación del grupo criminal. La investigación, desarrollada de forma exhaustiva, culminó con la detención de dos personas y la investigación de una tercera por presunta implicación en los hechos.

El grupo criminal actuaba de manera itinerante y perfectamente organizado, lo que añadía más complejidad a la operación, seleccionando principalmente iglesias y farmacias situadas en pequeños municipios, donde aprovechaban la escasa presencia de personas.

Los presuntos autores, empleaban la fuerza para acceder a los establecimientos y sustraer dinero en efectivo, además de otros objetos de valor.

Los hechos delictivos esclarecidos, 9 de ellos en Teruel, se habrían cometido, además, en las provincias de Valladolid, Segovia, Toledo, Córdoba y Castellón.

La exhaustiva investigación desarrollada por los agentes permitió identificar a los presuntos responsables, culminando con la explotación de la operación en Murcia, donde fueron detenidos dos de los integrantes del grupo, e investigado a un tercero, que en ese momento se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Murcia I.

Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Teruel, decretando el ingreso en prisión para uno de ellos.