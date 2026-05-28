Detenidas dos personas implicadas en una reyerta con armas de fuego en Loranca de Tajuña

Dos personas implicadas en una reyerta con armas de fuego en Loranca de Tajuña. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas en Pioz, como presuntas autoras de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras una reyerta ocurrida el pasado 25 de abril en la localidad de Loranca de Tajuña.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando se produjo una reyerta vecinal motivada por el elevado volumen de la música durante una fiesta. Según las investigaciones y manifestaciones de testigos, tras un intercambio de golpes, uno de los implicados efectuó una llamada a una tercera persona, ha informado la GUardia Civil en nota de prensa.

Al poco tiempo llegó un individuo con el rostro tapado que realizó varios disparos con un arma corta, alcanzando uno de ellos a una persona en el tórax. Como consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital General Universitario de Guadalajara, si bien su vida no corre peligro. Tras las investigaciones practicadas por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara, se logró identificar a los presuntos autores.

En este sentido, el pasado 18 de mayo se realizaron tres entradas y registro en tres domicilios: dos en la localidad de Pioz y otro más en Loranca de Tajuña. Como resultado de los mimos se detuvo a dos varones de 23 y 28 años de edad, ambos con antecedentes policiales. Uno de ellos está considerado como presunto autor material de los disparos y el otro, presunto inductor de los hechos.

La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión provisional del presunto autor de los disparos. En el operativo de la detención de estas personas participaron agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana y un perro y un guía del servicio cinológico de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha.