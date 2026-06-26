Detenido por robar un móvil a un menor amenazándolo con un arma blanca en El Pozo de Guadalajara

Caseta en desuso en la que un joven detenido guardaba un móvil robado en El Pozo de Guadalajara. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Pioz a un individuo de 20 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre un menor de edad en la localidad de El Pozo de Guadalajara.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de junio, sobre las 20.10 horas, cuando el menor fue abordado por un individuo que intentó arrebatarle la bandolera que portaba al hombro. Según la denuncia, ambos forcejearon hasta que el agresor exhibió una navaja y logró finalmente sustraer la bandolera, que contenía un teléfono móvil y otros efectos personales, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Como consecuencia del forcejeo, la víctima sufrió diversas lesiones, por las que tuvo que ser atendida en el centro de salud de Chiloeches.

Tras tener conocimiento de los hechos, efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Horche se desplazaban al lugar para recabar información y entrevistarse con la víctima.

Gracias a la descripción aportada por el menor, los agentes realizaron las primeras gestiones de investigación que han posibilitado la identificación del presunto autor del robo.

Posteriormente, componentes del Grupo Roca de la Comandancia de Guadalajara continuaron con las pesquisas, analizando distintas imágenes de videovigilancia de la localidad de El Pozo de Guadalajara.

Estas gestiones han permitido identificar plenamente al presunto autor de los hechos, corroborando la información obtenida inicialmente por los agentes actuantes. También lograban localizar el teléfono móvil que sustrajeron al menor, que el presunto autor ocultaba en una caseta de ventas en desuso de una promoción inmobiliaria sita en la localidad de Pioz.