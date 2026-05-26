Detenidos los ocho integrantes de una red autora de 37 robos con fuerza en establecimientos de seis provincias

Operación 'Egusus' de la UOPJ de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en el marco de la operación 'EGUSUS', ha procedido al esclarecimiento, identificación y detención de los ocho presuntos integrantes de un grupo criminal, dedicado al robo con fuerza en establecimientos comerciales. Se han logrado esclarecer un total de 37 delitos cometidos en Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Madrid, Badajoz y Cáceres.

Fue principios de 2026, cuando la Guardia Civil de Ciudad Real inició las correspondientes investigaciones, debido al aumento de denuncias presentadas por particulares, con la consiguiente alarma social generada en el sector del comercio por la comisión de robos con fuerza en las cosas, hechos ocurridos en diversas industrias y comercios de diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real.

Según informa el instituto armado, debido a la especialización y sofisticación de los medios técnicos, tecnológicos y estructuración para geolocalización utilizados por los autores, hizo intensificar y prolongar las complejas investigaciones.

Una vez reunida y concretada la suficiente información, sobre la composición del grupo criminal, las diferentes áreas de actuación constataron que además de la provincia de Ciudad Real, también cometieron delitos en localidades de las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Cáceres y Badajoz.

Los miembros del grupo tenían su base de operaciones en varias localidades de Madrid y Toledo. Su 'modus operandi' consistía, en primer lugar, en la sustracción de vehículos de alta gama mediante el uso de software altamente sofisticado con el que lograban vulnerar la codificación de seguridad.

Seguidamente, falsificaban las matrículas para poder desplazarse a diferentes provincias de la geografía española sin ser detectados. Una vez en el objetivo, empleaban otros medios técnicos para conseguir la anulación de los sistemas de alarma.

A continuación, colisionaban los vehículos contra la estructura de los inmuebles, método conocido en el argot policial como alunizaje para cometer robos con fuerza. De este modo, se apropiaban de diversos efectos que iban desde maquinaria industrial y agrícola hasta productos de cosmética, labores de tabaco y dinero en efectivo.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Con las debidas autorizaciones solicitadas a la autoridad judicial competente, se practicaron seis entradas y registros en domicilios y un registro en una nave, en las localidades de Pinto, San Martín de la Vega, Arganda del Rey y Ciempozuelos (Madrid), Cedillos del Condado y Villaluenga de la Sagra (Toledo), donde se han recuperado una importante cantidad de estos efectos denunciados como sustraídos.

La desarticulación de este grupo criminal se considera un éxito ya que los mismos por su forma de actuación, eran considerados violentos ya que en casos de ser sorprendidos no dudaban en saltarse controles policiales, circulando de forma temeraria poniendo en varias ocasiones en peligro la integridad física de las personas, igualmente por la gran violencia y daños producidos en los robos.

Entre los objetos aprehendidos en los registros hay dos armas de fuego cortas con complementos y gran cantidad de munición, documentación falsificada, placas de matrícula dobladas, sistemas y dispositivos electrónicos e inhibidores para desactivación de alarmas y descodificación de elementos de seguridad de centralitas de vehículos, balizas de seguimiento gps, cámaras de video vigilancia y equipos de comunicación por onda.

En uno de los registros fueron desmantelados dos laboratorios de interior, que contaban con altos medios de ocultación e infraestructura donde se producía de forma intensiva gran cantidad de marihuana, aprehendiendo 800 plantas de marihuana en plena floración, así como 1,307 kilos dispuestos para su venta, elementos de pesaje y 7.000euro en efectivo.

La citada operación ha finalizado con la detención de ocho personas como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo o hurto de uso de vehículo, numerosos robos con fuerza en las cosas, daños, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas tóxicas, falsedad documental, usurpación de estado civil y defraudación de fluido eléctrico con distintos grados de jerarquía en una estructura piramidal del grupo criminal, esclareciendo un total de 37 delitos, en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Madrid, Badajoz y Cáceres.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Sección Civil e Instrucción plaza Número 2 de Manzanares, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los detenidos.

Ante la gran cantidad de objetos recuperados y que constan como denunciados, se está realizando una clasificación y posible identificación de propietarios. No obstante, mediante esta difusión se participa que personas que se consideren afectados pueden hacer reclamación para reconocimiento de efectos poniéndose en contacto telefónico con la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.