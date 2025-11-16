Este lunes juzgan en Albacete a dos acusados de traficar con drogas en el festival Viñarock

ALBACETE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzga este lunes, 17 de noviembre, a dos personas acusadas de traficar con drogas en el festival de música Viñarock de la localidad albaceteña de Villarrobledo, delito por el que la Fiscalía ha pedido hasta cinco años de cárcel

Según detalla el escrito de la acusación, los dos acusados, uno de ellos con antecedentes por el mismo tipo de delito, fueron detenidos en la zona de acampada del festival de música el 3 de mayo de 2024 por agentes de la Guardia Civil mientras portaban dos mochilas que guardaban una gran cantidad de pastillas y bolsas con diversas sustancias.

El posterior análisis en laboratorio demostró que se trataba de drogas como MDMA, feniletilamina, anfetamina, cocaína, ketamina o resina de cannabis, por un valor en el mercado ilícito que podría haber alcanzado cerca de los 14.000 euros.

Además, en la furgoneta que había contratado uno de los acusados durante los días del festival se encontró cerca de un kilo de bolsas utilizadas para preparar las dosis de las sustancias estupefacientes de cara a la venta.

La Fiscalía, además, ha solicitado una multa de 30.000 euros para uno de ellos y otra de 4.500 euros para el segundo acusado.