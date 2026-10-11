Ocho detenidos y casi tres toneladas de cocaína incautada en una casa rural de Guadalajara

La Guardia Civil detiene a ocho hombres por delitos de tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas. - GUARDIA CIVIL

MADRID/GUADALAJARA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado identificar y detener a ocho miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que tenían como sede central de almacenamiento una casa rural en Guadalajara, donde alojaban casi tres toneladas de cocaína, y donde también se han intervenido cuatro fusiles de asalto.

La investigación se inició con las vigilancias sobre una nave y esta casa rural ubicadas en la provincia de Guadalajara donde se sospechaba que podrían traficar con droga. La Guardia Civil localizó un vehículo en el que se encontró un doble fondo con un total de 55 kilos de cocaína y un camión con 90 paquetes ocultos en un doble fondo en el interior de un semirremolque con un peso bruto aproximado de 99 kilos.

Los agentes pudieron determinar que la vivienda era utilizada presuntamente como lugar de almacenamiento de la droga, mientras que la nave servía como punto de distribución. En el interior de la nave se realizaban labores destinadas a ocultar la sustancia estupefaciente en vehículos dotados de dobles fondos. Después eran utilizados para trasladar la droga a diferentes puntos de España y Europa.

Una vez autorizado judicialmente el registro de la casa rural, los agentes hallaron en su interior aproximadamente 2.775 kilos de sustancia color blanca que dio positivo en el narco test de cocaína. También, cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y ocho cargadores.

Además, se incautaron de varios móviles y tres vehículos, uno de ellos, con un doble fondo donde localizaron 28.000 euros en efectivo. En total han sido detenidos ocho hombres como presuntos autores de formar una organización criminal dedicada a la distribución de importantes cantidades de cocaína a una red de clientes distribuidos por la geografía española y otros países y que constituía el primer eslabón en el reparto de la droga en el mercado europeo.

Tras pasar a disposición judicial, siete de los ocho ya han ingresado en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de las Comandancias de Madrid y Guadalajara.