Tres detenidos por robar efectos valorados en 35.000 euros en un domicilio de Alcalá del Júcar

Nave usada por los detenidos por un robo en una vivienda en Alcalá del Júcar. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa han detenido a tres personas de 21, 38 y 41 años de edad, vecinos de Albacete, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en vivienda habitada.

Los tres detenidos ya contaban con un amplio historial delictivo por delitos contra el patrimonio, algunos de ellos violentos, cometidos principalmente en urbanizaciones de la capital de Albacete y localidades aledañas, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Las investigaciones se iniciaron en 2024, al haberse tenido conocimiento de la comisión del robo en una vivienda de la localidad albaceteña de Alcalá del Júcar, donde los autores sustrajeron numerosos efectos de un alto valor económico, además de producir importantes daños en el inmueble.

Según las averiguaciones realizadas por la Benemérita, los autores del robo, aprovechando la ausencia de los moradores de la vivienda, arrancaron la reja metálica y la ventana para acceder al interior, logrando sustraer joyas, repuestos de vehículos, dinero en efectivo y otros efectos valorados en 35.000 euros.

Los indicios obtenidos en la primera fase de la investigación permitieron a la Guardia Civil ubicar a dos personas que el día del robo deambulaban por la localidad alcaleña y, más concretamente, por las inmediaciones de la vivienda donde se produjo el robo.

Posteriores gestiones permitieron identificarlas, comprobando cómo estas realizaban frecuentes visitas a una nave industrial ubicada en Albacete que disponía de fuertes medidas de seguridad y vigilancia, a la que siempre accedían en horario nocturno, con diferentes vehículos, supuestamente cargados de materiales susceptibles de robo.

Durante la investigación policial se pudo identificar a otro de los autores, encargado de analizar la rentabilidad del robo, eligiendo el día y el momento más idóneo para llevarlo a cabo. Otro realizaba funciones de vigilancia en las inmediaciones del lugar del robo para alertar de una posible presencia policial, encargándose un tercero de fracturar la reja y la ventana de la vivienda para acceder a su interior.

Las investigaciones han derivado en la detención de los autores y el registro de la nave objeto de las investigaciones, donde la Guardia Civil ha logrado recuperar herramientas propias de mecánica de automoción, 46 navajas y 5 pistolas de fogueo de colección, todo ello procedente del robo investigado, que han sido entregadas a su legítimo propietario.

Según ha podido conocer la Guardia Civil, el resto de efectos sustraídos fueron vendidos a terceros, previo encargo, y los de menor valor económico lo fueron por uno de los detenidos en un conocido mercadillo de Albacete.

En la operación policial, que ha sido dirigida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Benemérita almanseña, han participado efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Casas Ibáñez y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, junto con los detenidos y efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Casas Ibáñez.