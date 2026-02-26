Unai Sordo advierte de que al Rey emérito nadie le ha obligado a irse: "Que esté donde considere que tiene que estar"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en el acto "Todo empieza contigo, dena zurekin hasten da", a 17 de febrero de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). El acto cuenta con cerca de un millar de delegados y delegadas con el que el sindicato - H.Bilbao - Europa Press

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este jueves en Toledo de que al Rey emérito, Juan Carlos I, nadie le ha obligado a irse de España.

Unas palabras que llegan después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido la vuelta del Rey emérito a España, tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que muestran el papel decisivo que tuvo el monarca.

"No se le ha obligado a irse. Que esté donde considere que tiene que estar y que responda de lo que tiene que responder", ha apuntado el líder de CCOO en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha que se celebra en la ciudad de Toledo.