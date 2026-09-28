Tres detenidos en Otero (Segovia) con hachís y cocaína ocultos en una nevera isotérmica en el maletero

Tres detenidos en Oteros (Segovia) con hachís y cocaína ocultos en una nevera isotérmica en el maletero . - GUARDIA CIVIL DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a tres personas en la autopista AP-61, dentro del término segoviano de Otero de Herreros, al hallar hachís y cocaína en una nevera isotérmica que portaban en el maletero de su coche, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los detenidos son vecinos de la provincia de Murcia y la operación la ha llevado a cabo un dispositivo operativo desplegado por unidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la provincia en la autopista AP-61, a su paso por el citado término segoviano.

El operativo estaba formado por agentes de Seguridad Ciudadana de los puestos de El Espinar y de Villacastín, junto con efectivos del Destacamento de Tráfico de Villacastín, que realizaban un control en dicha vía, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban tres ocupantes de diferentes nacionalidades.

La actitud de los ocupantes levantó sospechas a los agentes, que procedieron al registro del vehículo. En el interior del maletero localizaron numerosas placas y bellotas de hachís, además de una bolsa hermética con una sustancia con apariencia de cocaína. Toda la mercancía se encontraba escondida dentro de una nevera de tela isotérmica y entre las pertenencias personales de los ocupantes.

Las sustancias aprehendidas dieron un resultado de 825,72 gramos de hachís, repartidos en 7 tabletas y 21 bellotas, y 0,5 gramos de cocaína. Tras la intervención, las sustancias estupefacientes fueron remitidas al depósito de drogas correspondiente, donde permanecerán hasta su destrucción conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sustancias.

Por su parte, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, con sede en la plaza número 6 de la capital segoviana, donde se determinará la situación procesal de cada uno de ellos.

La investigación permanece abierta y no se descarta que de ella puedan derivarse nuevas diligencias en función de lo que determine la autoridad judicial competente en relación con el origen y el destino de la droga intervenida.