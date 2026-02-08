Desarticulado un grupo criminal por robos en viviendas de Catalunya, Madrid, País Vasco y Cantabria

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta con la Guardia Civil, desarticularon el pasado mes de enero un grupo criminal formado por cuatro personas especializadas en robos con fuerza en viviendas de Catalunya, Madrid, País Vasco y Cantabria, que fueron detenidas en Lleida.

Las cuatro personas han sido detenidas por la comisión de 25 delitos de robo con fuerza en las provincias de Barcelona, Girona, Madrid, Álava, Guipúzcoa y Cantabria, han informado Mossos y Guardia Civil en sendos comunicados este domingo.

La investigación se inició el pasado mes de octubre a raíz de un aumento de casos de robos en domicilios de una zona concreta de la Comunidad de Madrid, donde los presuntos autores utilizaban el mismo patrón de actuación para ejecutar todos los hechos delictivos.

Posteriormente, se detectó que el grupo también actuaba en otros puntos del Estado y, en el caso de Catalunya, se identificó el primer robo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Paralelamente, los agentes pudieron descubrir el asentamiento del grupo en una vivienda de la localidad de Barcelona, conjuntamente con un vehículo que utilizaban para cometer los delitos.

MODUS OPERANDI

Los presuntos autores actuaban mayoritariamente en casas unifamiliares cuando se hacía de noche, aprovechando la ausencia de las víctimas en el interior, y accedían después de saltar las vallas perimetrales y forzar alguna de las ventanas con la intención de sustraer objetos de valor como joyas, relojes y dinero en efectivo.

Al ser un grupo itinerante a escala nacional llevaban a cabo campañas de hasta cinco días de duración, llegando incluso a cometer entre cuatro y cinco robos en una misma tarde.

El operativo policial culminó con la detención en Lleida de la totalidad del grupo criminal mientras volvían del País Vasco y se recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos valorados en más de 100.000 euros.