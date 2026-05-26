CCOO se manifiesta en València para exigir a Consell y patronal la reducción de jornada, subidas salariales y vivienda

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, en la marcha dentro de la jornada sindical 'Salario, techo y tiempo', a 26 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha recorrido este martes el centro de València en una manifestación para reclamar tanto al Consell como a las organizaciones empresariales "unos salarios que permitan vivir, unos barrios con vivienda accesible, tiempo de vida y servicios públicos fuertes".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la dirigente autonómica del sindicato, Ana García, han encabezado una marcha que ha recorrido la calle San Vicente, ha avanzado por las plazas de la Reina y de la Virgen y ha llevado sus reivindicaciones frente al Palau de la Generalitat y la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Antes de esta manifestación, se ha celebrado una asamblea con delegados y delegadas de todos los sectores. La protesta se enmarca en una jornada reivindicativa con el lema 'Salario, techo y tiempo. De las respuestas a la acción', que el sindicato está organizando en todas las comunidades.

Los participantes en la protesta han coreado consignas como 'Educació pública, de qualitat i en valencià' (Educación pública, de calidad y en valenciano), 'Ni gent sense casa ni casa sense gent' (Ni gente sin casa ni casa sin gente) y 'Treball precari per a l'empresari' (Trabajo precario para el empresario).

Además, han mostrado pancartas y carteles con mensajes como 'Per la conciliació de la vida laboral dels/les treballadors/es del comerç. No a l'obertura dels diumenges i festius' (Por la conciliación de la vida laboral de los/las trabajadores/as del comercio. No a la apertura de los domingos y festivos), 'Pel reconeixement de les malalties professionals' (Por el reconocimiento de las enfermedades profesionales) y 'Jornada de 35 hores en la funció pública ja!' (¡Jornada de 35 horas en la función pública ya!).

Sordo ha reconocido que "la situación política deja un margen escaso para que haya grandes reformas legislativas en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras", con una "mayoría negativa" de PP, Vox y Junts que "ha impedido continuar con avances laborales y sociales". Frente a ello, ha señalado que CCOO "tiene que emplearse a fondo en la otra gran palanca de mejora de derechos", la negociación colectiva.

El secretario general ha defendido que los récords de beneficios que tienen las empresas deben destinarse a mejorar los salarios de la gente: "Necesitamos subidas salariales de entre el 4% y el 7% y es lo que le hemos planteado a la CEOE para el acuerdo de convenios de ámbito estatal. En la medida en que esa negociación está bloqueada, tenemos que impulsar en los convenios colectivos una reivindicación ofensiva y vamos a poner herramientas para que, llegado el caso, la gente pueda generar conflicto en la negociación de sus salarios", ha señalado.

Sordo también ha abogado por una rebaja de precios en bienes importantes como los consumos básicos, la vivienda, o el acceso a los servicios públicos.

APOYO A LA HUELGA EDUCATIVA

Asimismo, el secretario general de CCOO ha mostrado su apoyo a la posición de la Federació d'Educació de CCOO PV ante la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana.

"Están defendiendo sus condiciones de trabajo, pero están defendiendo también de forma muy clara la calidad del servicio público de la enseñanza para todos y para todas: las ratios de alumnos que posibiliten condiciones de aprendizaje para las clases más desfavorecidas, que no se achicharren de calor o que no soporten frío en las aulas", ha expuesto Sordo, antes de aseverar que "parte del deterioro de la enseñanza pública en España es producto de la insuficiente inversión de muchas administraciones autonómicas".

En referencia al problema de la vivienda, el dirigente sindical ha señalado que se necesitan dos millones de viviendas a precios asequibles en los próximos diez años "y que nadie tenga que pagar más del 30% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda digna".

MÁS DE 300.000 HORAS EXTRA EN LA COMUNITAT

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV ha exigiso al empresariado que reparta la riqueza que han generado los trabajadores, en un contexto de inflación "alta" en el que los salarios vía negociación han crecido en torno al 2,93% en la Comunitat Valenciana. "No es suficiente", ha lamentado.

Ana García también ha denunciado que en la Comunitat Valenciana se realizan más de 300.000 horas extra a la semana no pagadas, una cifra con la que se podría generar más de 7.200 empleos a tiempo completo. "Por lo tanto, sí que se puede reducir la jornada", ha defendido..

Por lo que respecta a la crisis de la vivienda, la secretaria general de CCOO PV aboga por la construcción de vivienda pública pero también por movilizar las viviendas vacías, casi medio millón en la Comunitat Valenciana. García ha reclamado al Consell que aplique la ley estatal de vivienda y a regule los precios del alquiler.