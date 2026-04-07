Compromís pregunta por el "desequilibrio" en la cobertura de RTVE entre la Semana Santa de Andalucía y las Fallas

Cremà de la falla del Ayuntamiento, a 19 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para esclarecer los criterios de cobertura de RTVE tras detectar "diferencias significativas" y "desequilibrio" entre la programación de la radiotelevisión pública dedicada a la Semana Santa de Andalucía y a las Fallas de València.

Según expone la coalición valencianista, durante la Semana Santa de 2026, RTVE habría dedicado más de 25 horas de emisión a contenidos relacionados con las celebraciones andaluzas, incluyendo retransmisiones en directo, programas especiales desde las principales capitales andaluzas y una extensa cobertura en sus distintos canales y plataformas.

En contraste, Compromís considera que las Fallas de València, pese a su reconocimiento internacional y cultural, no habrían contado con una presencia equiparable, especialmente en momentos clave como las 'mascletaes' o la Cremà, esta última "relegada" a La 2, el canal secundario de la corporación pública.

Àgueda Micó considera "sorprendente" esta poca presencia de las Fallas en La 1, ya que el equipo valenciano de TVE realizó "una digna cobertura que se emitió únicamente en el ámbito territorial valenciano".

Todo ello cuando, según recuerda, el artículo 16.3 de la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado, "lo que implica no solo neutralidad religiosa, sino también un tratamiento equilibrado de la diversidad cultural y social". "RTVE, más que una televisión, es un servicio público y tiene la obligación de reflejar el pluralismo territorial y cultural en su programación", recalca.

A través de su iniciativa parlamentaria, Compromís solicita al Gobierno información detallada sobre el tiempo total de emisión dedicado tanto a la Semana Santa de Andalucía como a las Fallas en todos los canales de RTVE, así como la distribución por franjas horarias y tipos de contenido, los criterios editoriales y de servicio público utilizados para decidir esta cobertura y el coste económico asociado a ambas programaciones, con un desglose comparativo.

Desde la coalición subrayan que el objetivo no es cuestionar la relevancia cultural de la Semana Santa, sino garantizar que otras manifestaciones igualmente importantes reciban un tratamiento justo y proporcional: "Se trata de asegurar que los medios públicos representen de forma equilibrada la diversidad cultural del Estado, sin sesgos ni desequilibrios territoriales".