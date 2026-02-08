Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Benidorm que tenía un continuo trasiego de personas

Imagen de la cocaína intervenida - CNP

ALICANTE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a tres personas, dos hombres y una mujer, de 29, 39 y 43 años, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas en una operación en la que han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en una vivienda en la que había un "trasiego continuo" de personas para adquirir sus dosis.

Dos de los detenidos fueron interceptados a bordo de un vehículo cuando transportaban 105 gramos de cocaína, según ha informado la Policía en un comunicado. La investigación tuvo su inicio tras tener conocimiento los agentes, a través de informaciones vecinales, de una pareja que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes tipo marihuana y cocaína desde la vivienda donde residían y las zonas comunes del inmueble.

Al parecer, era "continuo" el "trasiego" de personas las que frecuentaban la vivienda con el fin de adquirir la dosis de sustancia estupefaciente, así como el consumo en la vía pública, lo que dificultaba el normal desarrollo de la vida del resto de vecinos de la zona y comerciantes.

Los agentes centraron la investigación en la localización de los investigados y la observación del trasiego de personas en las inmediaciones del inmueble. Una vez obtenida la identidad de la pareja investigada, los policías realizaron diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento con los que quedó constatado que los investigados, junto con un tercero, se estarían dedicando a la venta "indiscriminada" de sustancias estupefacientes, previo contacto con los clientes por diferentes canales de comunicación, utilizando su domicilio como lugar donde se guardaba la sustancia estupefaciente y el dinero obtenido con la venta.

PATINETE

Además, los agentes comprobaron que la sustancia se distribuía en su mayoría por los alrededores de la zona de ocio inglesa de Benidorm, utilizando para ello un patinete eléctrico. Los agentes llevaron a cabo un operativo policial que dio como resultado la detención de dos personas, dos varones, que fueron interceptados a bordo de un vehículo cuando acababan de realizar una transacción de droga.

Tras un primer cacheo, los agentes localizaron a uno de ellos un envoltorio que contenía marihuana. Después, junto con un can de la unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, realizaron una inspección minuciosa del vehículo en el que el can adiestrado detectó sustancia estupefaciente, marcando la zona del salpicadero.

Los agentes comprobaron que el sistema de audio se desprendía al ser empujado, y encontraron en la cavidad interior -caleta- una bolsa de plástico que contenía sustancia estupefaciente en forma de roca: cocaína con un peso de 105 gramos.

La mujer investigada fue posteriormente detenida también por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. Una vez finalizada la fase de explotación de la investigación policial quedó confirmada la existencia "evidente" de un punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo frecuentado por un número elevado de personas a diario, así como el consumo de dichas sustancias en vía pública.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.