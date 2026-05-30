Detenido en Oliva un joven de 18 años por robar con violencia e intimidación una cadena de oro

Imagen de la detención - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Oliva (Valencia) al presunto autor --un joven de 18 años-- de un robo con violencia e intimidación y ha recuperado la cadena de oro sustraída.

La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia por la comisión de un robo con violencia e intimidación, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El arrestado golpeó en la cara a un viandante, le provocó lesiones por las que tuvo que recibir puntos de sutura, y le sustrajo la cadena de oro que portaba el agredido.

Los agentes, tras diversas investigaciones y toma de declaración de testigos, lograron identificar al autor, que fue reconocido fotográficamente tanto por la víctima como por los testigos.

Una vez localizado, el joven de 18 años, fue detenido por un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones. Además, los agentes lograron recuperar la cadena sustraída y devolverla a su legítimo propietario.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.