Detenidos dos hombres, de 50 y 55 años, e incautados 255 gramos de cocaína en Valencia

Sustancia intervenida - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a dos varones de 50 y 55 años, por un delito de tráfico de drogas. En total, se han incautado 255 gramos de cocaína que se encontraban ocultos en la ropa que vestía de uno de los arrestados y se han intervenido 8.050 euros en efectivo.

La investigación, llevada a cabo por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Paterna (Valencia) tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto negro dedicado al tráfico de drogas, permitió identificar a los dos suministradores de la sustancia estupefaciente.

Continuando con las indagaciones, se averiguó que los dos sospechosos, se dedicaban al tráfico de drogas, concretamente de cocaína, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras varias pesquisas, los agentes pudieron corroborar la participación de los dos varones en el hecho delictivo, practicándose entonces dos entradas y registros domiciliarios, uno en Valencia y otro en Sedaví, donde resultaron detenidos ambos por un delito de tráfico de drogas. Los arrestados, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.