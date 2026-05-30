Dos detenidos por robar mediante tirón a personas mayores en Torrevieja

Material intervenido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a dos hombres --de 31 y 32 años-- por presuntamente robar mediante tirón a personas de avanzada edad en Torrevieja y la pedanía de La Mata (Alicante). Ambos han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

La investigación se inició tras detectarse entre los meses de marzo y mayo varios robos violentos conocidos como 'tirones', en los que las víctimas eran sorprendidas en la vía pública mientras paseaban.

Los autores actuaban por sorpresa y empleaban la fuerza para arrancar las cadenas y joyas que portaban las víctimas. Los arrestados llegaron incluso a provocarles lesiones de diferente gravedad durante los hechos.

Las pesquisas desarrolladas por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja, permitieron relacionar cuatro robos cometidos en marzo, abril y mayo de 2026, en las que las víctimas tenían edades comprendidas entre los 75 y los 93 años, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación permitió determinar que los sospechosos se desplazaban habitualmente desde otras localidades hasta Torrevieja y La Mata para cometer los robos, centrando su actividad en zonas frecuentadas por personas mayores.

La colaboración ciudadana y las gestiones realizadas por los investigadores permitieron localizar el inmueble donde presuntamente se ocultaban los autores. El análisis de las pruebas recabadas, junto con diferentes declaraciones, resultaron clave para la identificación de los sospechosos.

En uno de los robos, cometido el pasado 1 de mayo, uno de los autores fue detenido pocos minutos después de los hechos cuando todavía portaba la cadena fracturada que acababa de sustraer a una persona mayor.

Según la investigación, ambos actuaban de manera coordinada: mientras uno vigilaba y seleccionaba a las víctimas, el otro ejecutaba el robo mediante tirones, empujones y forcejeos para apoderarse de las joyas, que posteriormente trataban de vender en el mercado ilícito.

Durante la operación, los agentes lograron recuperar diversas joyas procedentes de los robos investigados que fueron devueltas a sus legítimos propietarios.

Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.