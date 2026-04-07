Llorca muestra su respeto a la justicia y dice que "poco" puede aportar "de lo que ya se ha dicho" sobre Ábalos

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts Valencianes - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su respeto a la justicia y ha dicho que "poco" puede aportar "de lo que ya se ha dicho" sobre el exministro valenciano José Luis Ábalos.

Así lo ha indicado este martes en Novelda (Alicante), donde ha visitado las obras de los tramos I y II del postrasvase Júcar-Vinalopó, a preguntas de la prensa sobre una valoración del inicio del juicio en el Tribunal Supremo (TS) a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

En este sentido, ha subrayado que "estos hechos se tienen que aclarar cuanto antes", tras lo que ha apuntado: "Ya estamos sufriendo mucho los valencianos las consecuencias de la mala elección por parte de los socialistas valencianos de aquellos que tenían que representarnos en el Gobierno de España".

Pérez Llorca, quien ha insistido en que estos temas "ahora ya le corresponden a la justicia", también ha pedido al Ejecutivo central que "asuma mayores esfuerzos económicos y mayor compromiso" con la Comunitat Valenciana. "Nos hace falta", ha sentenciado.