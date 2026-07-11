Once detenidos por vender cocaína, marihuana y hachís en El Campello

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada 'Geum', llevada a cabo dentro de las realizadas contra el tráfico de drogas, ha detenido a once personas, ocho hombres y tres mujeres, presuntamente integrantes de un grupo dedicado a la venta de cocaína, marihuana y hachís en la localidad de El Campello (Alicante).

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de El Campello, con la colaboración de la Policía Local del municipio, iniciaron la investigación en octubre de 2025 a raíz de las gestiones desarrolladas para esclarecer distintos puntos de venta de droga detectados en el municipio, tal como ha informado la Benemérita en un comunicado.

Las diligencias practicadas permitieron identificar a un grupo, integrado en su mayoría por miembros de una misma familia, que presuntamente almacenaba y distribuía sustancias estupefacientes en distintos inmuebles de la localidad, empleando a terceras personas para el alquiler de algunos de los trasteros utilizados.

Una vez recopilada toda la información, con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de Alicante, Torrevieja, Valencia y Castellón, y equipos caninos de las comandancias de Alicante y Valencia, los agentes practicaron entradas y registros en siete domicilios, tres trasteros, un establecimiento comercial y una granja avícola de El Campello.

En el desarrollo de los registros se intervinieron 683 gramos de cocaína, 690 gramos de marihuana y 23 gramos de hachís, así como 46.520 euros en efectivo, cuatro vehículos, numerosas básculas de precisión y anotaciones manuscritas relacionadas presuntamente con la venta de droga.

Entre los efectos hallados destaca una prensa hidráulica localizada en uno de los trasteros, que presuntamente se empleaba para compactar la droga, así como una caja fuerte oculta en el interior de la granja, en cuyo interior se halló parte del dinero intervenido.

A los detenidos, ocho hombres y tres mujeres de entre 25 y 50 años, a los que se les imputan delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante correspondiente, siendo puestos en libertad, con la imposición de medidas cautelares.

La investigación continúa abierta y no descartando la realización de nuevas actuaciones.