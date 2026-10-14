Tres detenidos acusados de robar más de 4.000 euros en lavanderías de la Marina Alta

Agentes de la Guardia Civil en una lavandería - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas --una mujer de 20 y dos hombres de 37 y 42 años-- acusadas de cometer cinco robos con fuerza en lavanderías de autoservicio de la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, y de las que presuntamente sustrajeron más de 4.000 euros.

Los presuntos autores habrían aprovechado su conocimiento de estos establecimientos para acceder a ellos y sustraer el dinero, además de causar diversos daños materiales, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

Agentes de la Guardia Civil de El Verger iniciaron la investigación tras tener conocimiento de varios robos cometidos en lavanderías de El Verger, Pedreguer y Gata de Gorgos en un "breve" intervalo de tiempo.

Las pesquisas determinaron que los supuestos autores conocían el funcionamiento de estos locales, ya que supuestamente acudían previamente a ellos como clientes para hacer la colada. Esta circunstancia al parecer habría facilitado que conocieran las medidas de seguridad y que pudieran aprovechar esa información para cometer los hechos.

Tras las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar y localizar a los tres presuntos implicados, que fueron detenidos como supuestos autores de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias se han remitido a los juzgados de Dénia.