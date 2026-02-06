Trump acapara una Exposició del Ninot 2026 que 'saca los colores' un año más a políticos como Mazón, Sánchez y Ábalos

Exposició del Ninot 2026. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el gran protagonista de una Exposició del Ninot 2026 en la que también destacan las figuras dedicadas al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la irrupción de nuevos rostros como el exministro José Luis Ábalos o Koldo García, aunque ninguno logra hacer sombra al dirigente americano, que no ha pasado desapercibido para el ingenio de los artistas falleros.

En general, la sátira y la crítica política dominan un año más la muestra. En el plano internacional, Trump se lleva todas las miradas, aunque los ataques de Israel a la población de Gaza también se cuela en una exposición que incluye varias figuras que critican la postura del presidente de los Estados Unidos y que claman por las miles de víctimas que dejan los conflictos armados.

Por ejemplo, la comisión José Mª Haro-Poeta Mas y Ros representa una mano ensangrentada que sostiene un corazón roto. "Trump no quiere hacer de Gaza una ciudad divina después de destruirla, siendo cómplice de la barbarie perpetrada en Palestina", reza. Y Salamanca-Conde Altea dibuja a Trump, que hace méritos para recibir el Nobel de la Paz, entre ellos "invadir Groenlandia" o "llevarse a Maduro a gastos pagados", ironiza.

De su lado, San Miguel-Plaza Vicente Iborra clama contra los conflictos internacionales y recuerda a las víctimas: "No habrá nunca finales felices mientras todavía hayan guerras que matan niños". Y el ninot de Nador-Miraculosa, dedicado a la soledad no deseada, advierte que uno de cada seis niños en el mundo "vive en zonas afectadas por conflictos armados y sufre las consecuencias de la guerra".

Mientras, Arrancapins representa a un bebé víctima de una guerra "que no solo mata" envuelto en unas sábanas: "No hay sangre, no hay ruido, solo silencio". Y Conchita Piquer-Monestir de Poblet recuerda a las 240.000 personas que murieron en guerras en 2025 mientras avisa: "No hay camino para la paz, la paz será siempre el camino".

TRUMP Y ELON MUSK

En esta línea, Ausiàs March-Na Robella representa a un Donald Trump que sujeta un cohete en dirección a Europa y Xavi Bonilla para Plaza de San Juan retrata a un Elon Musk "a la conquista del espacio" para llegar a Marte, "porque de la Tierra está harto y no quiere que China le adelante". "¿Y si planta allí nuestro estandarte?", cuestiona.

Trump también aparece junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sometida a los intereses del norteamericano. Otros dirigentes internacionales también tienen sus figuras, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en este caso representado como un 'Netanyahuvisión' que trata de convencer al mundo de que "Eurovisión no es política" y de que "aquí no pasa nada".

MAZÓN Y SÁNCHEZ ARRASAN

Entre los personajes políticos a nivel nacional, los dos grandes protagonistas este año son Pedro Sánchez y Carlos Mazón, muestra de que el clima político no ha pasado desapercibido para los artesanos.

Así, destaca el ninot de Cádiz-Cura Femenia-Puerto Rico, obra de Estudio Chuky, que representa al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, mirándose a un espejo en el que aparece retratado su antecesor. "Transmutación: mudar o convertir alguna cosa en otra similar pero no idéntica", reza la explicación de la escena.

También lo hace el de Poeta Llorente, de Luis Espinosa, con un 'Ventorro-man' que se descamisa ante una Maribel Vilaplana que sujeta un micrófono de À Punt, la televisión pública valenciana.

El que fuera 'president' durante la dana aparece también retratado por Cristian G. Carrasco para la falla L'Alcota-Sagunt con una gamba en una mano y en la otra una tarjeta de crédito 'noa-visa', en alusión al retraso en el envío del mensaje ES-Alert el 29O.

Todo ello, junto a una gran botella de vino de Alicante y una guía de los mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana. "Mazón se ha pasado el año comiendo de lujo y vino, entrellas Michelin cargadas al botín, targeta pública, mesa puesta y sonrisa llena. La factura es del pueblo, el gusto, solo para él", apunta.

También aparece la exconsellera Salomé Pradas, en la propuesta de Salva Espert para Josep Mª Bayarri-Els Isidros, caracterizada como una Campanilla "encadenada y silenciada" por tener "la llave de la caja de las mentiras" ante un Mazón encarnado por Garfio: "El excapitán de la Comunitat no tiene dignidad, si dijera la verdad acabaría encarcelado". Y Río Bidasoa muestra al 'expresident' Francisco Camps en su ansiado regreso a la política mientras clama: 'Volem votar'.

SÁNCHEZ, FEIJÓO, ÁBALOS...

La política nacional es una constante en la Exposició del Ninot de la mano de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, José Luis Ábalos o Koldo García, entre otros. Este último protagoniza la figura de la comisión Fermín Galán y García Hernández-Primavera, que representa a un camarero sirviendo dinero en la 'Taska Koldo'.

El presidente del Gobierno es un 'rey de Roma' que abre la puerta del IRPF, el IVA o la cuota de autónomos para la falla Calvo Acacio, mientras que el líder del PP aparece llevándole un pastel con dinero al de Vox, Santiago Abascal, para Els Generals: "Cambian el nombre pero no el guion". Sánchez también es 'el 1' para Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero, que caricaturiza a un presidente "omnipotente", y Ábalos a las puertas de un club es la propuesta de Marià Benlliure.

Mientras, Cádiz-Literato Azorín representa a 'Los ex del president', Ábalos y Santos Cerdán, que junto a Sánchez son 'El trío del Peugeot' en Mercado Central. El exministro de Transportes también protagoniza el ninot de Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma, envuelto por un collar de chistorras y con unas bragas de Hello Kity y una camiseta con el lema 'I love PSOE'. Las 'chistorras', Ábalos y Koldo también se cuelan en la sección Especial de la mano de Reino de València-Duque de Calabria. "Menudas pajaritas", exclaman.

En este contexto, el ninot de Pintor Pascual Capuz-Fontanars representa al 'político de turno' bailando sobre la tumba de los 'valores y la ética' y el de Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag retrata a la fachada del 'Congreso de los imputados'.

ROSTROS HABITUALES Y OTRAS REALIDADES

Otros rostros habituales como la Familia Real o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizan figuras como la de Reino de València-San Valero, en la que el actual monarca aparece en un váter leyendo las memorias de su padre, Juan Carlos I.

A pesar de la omnipresencia de la política nacional, también hay un pequeño hueco para representantes de las instituciones valencianas, como la alcaldesa María José Catalá, encarnada por Sevilla-Dénia como la directora de una orquesta que dirige los sonidos de la ciudad (los autobuses de la EMT, las sirenas de la Policía Local o el claxon de los camiones) y por Pintor Salvador Abril-Peris y Valero como 'Catalá-la-la' ante una oposición "preparada" que cuestiona sus decisiones.

El público que visite la Exposició del Ninot podrá encontrar también figuras sobre la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y alegatos contra la corrupción. Al margen de la política, otros retratan realidades como el turismo, la celebración del Congreso Fallero y aportan consejos ante el "periodismo de batalla" y los "equipos de opinión sincronizada". Además, continúan presentes temas habituales como la delicada situación de los artistas falleros.

La Exposició se inaugura este viernes --el público podrá visitarla desde el sábado-- y estará abierta hasta mediados de marzo. El 14 de ese mes las comisiones recogerán los 'ninots' infantiles y el 15, los grandes. El horario de la muestra es de lunes a jueves, de 10.00 a 20.00 horas, y viernes, sábado y domingo, de 10.00 a 21.00 horas.