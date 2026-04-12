El turista internacional que visitó la Comunitat en 2025 se alojó 9 días con gasto medio diario de 140 euros

Archivo - Imagen de archivo de turistas en la ciudad de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El turista internacional que visitó la Comunitat Valenciana en 2025 se alojó nueve días y se dejó un gasto medio diario de 140 euros, según el informe 'Perfil del turista internacional que visita la Comunitat Valenciana 2025', un documento elaborado por Turisme Comunitat Valenciana a través de los datos de las encuestas Frontur-Egatur del INE, que corrobora que un total de 12.422.659 turistas extranjeros visitaron este destino el pasado año, cerca de medio millón más que el año anterior.

De estos, un 24,3 por ciento provienen de Reino Unido, "mercado que vuelve a situarse como el mayoritario y el principal emisor de turismo internacional hacia la Comunitat, seguido del mercado francés con una cuota del 17%", ha señalado en un comunicado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

El tercer mercado principal es el de los Países Bajos con un porcentaje del 8,2%, seguido del nórdico con el 8,1%, y Alemania, que alcanzó una cuota del 6,5% en 2025.

La titular de Turisme ha apuntado que el gasto medio diario de los turistas que visitaron la Comunitat el año pasado se incrementó con respecto a 2024, al pasar de gastar 131,4 euros de media al día a 140,1 euros en 2025, con una estancia media de 9,2 días.

El informe indica que el gasto diario de estos turistas internacionales se incrementa "de forma notable" cuando su estancia se produce por trabajo o negocios, llegando a los 188 euros diarios con una estancia media de 7,8 días.

También el turista internacional que escoge la Comunitat Valenciana para la práctica deportiva desembolsa un gasto diario mayor, situándose en 176 euros diarios con una media de 6,7 días. Le sigue el visitante cultural, cuyo gasto asciende a 150 euros diarios con una estancia de 7,6 días.

Por puntos turísticos, el turista extranjero que visita Benidorm desembolsa una un gasto diario de 184,8 euros con una media de 6,5 días; le sigue el que visita la ciudad de València, cuyo gasto medio diario se sitúa en 163,3 euros con una estancia de 6,8 días.

Por su parte, los visitantes internacionales de la provincia de Alicante desembolsan un gasto medio diario de 138,4 euros con 9,8 días; los de la provincia de Valencia gastan 153,7 euros con 7,3 días de estancia media. Y la provincia de Castellón registra la estancia media más larga con 12,4 días y un gasto medio diario que asciende a los 105 euros.

Con respecto a las actividades preferidas del turista internacional, el uso y disfrute de las playas se sitúa como la primera opción, con una cuota del 82%, seguida de las compras (68,4%), visitar ciudades (66,8%), actividades de diversión (34,8%), gastronomía (33,3%), visitas culturales (31,6%) y conocer áreas naturales (29,3%).

Sin embargo, se ha detectado en 2025 un incremento en el interés por las actividades deportivas, que alcanzan ya el 13,7%, así como la asistencia a espectáculos culturales que acapara el 9,8% del total de actividades realizadas por los turistas residentes en el extranjero.

La mayor parte de los turistas internacionales escogen alojarse en un hotel durante sus vacaciones (un 38,6%), mientras que el 19,4% opta por el alquiler de una vivienda turística. El 80,8% de ellos llegan a través de uno de los tres aeropuertos con los que cuenta la Comunitat Valenciana, mientras que el 18,1% lo hace por carretera.

Más de la mitad de los visitantes extranjeros son hombres (un 57,3%), de entre 25 y 44 años, seguido de cerca por el rango de entre 45 y 64 años. En su mayoría todos son personas con estudios superiores y en activo.

Marián Cano ha subrayado que el motivo principal del viaje sigue siendo el ocio y las vacaciones, con una estancia media de 9,2 días y con viajes orientados hacia el producto de sol y playa en un 43,4% de las ocasiones.

Según ha remarcado la consellera, "es la primera vez que el sol y playa no protagoniza el motivo principal de más de la mitad de los viajes, siendo otros segmentos como el cultural y el deportivo los que ganan más adeptos".

PROMOCIÓN

Cano considera "fundamentales" estos datos a la hora de tomar decisiones y "ser más efectivos con los recursos que destinamos a cada uno de ellos, así como con los productos que reforzamos".

En este sentido, la responsable de la política turística del Consell ha señalado que "este tipo de análisis nos sirven para orientar mejor nuestras estrategias de promoción y ser más eficaces a la hora de llevar a cabo acciones en los diferentes mercados potenciales".