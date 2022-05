Antonio Martín: "Tenemos una competición brutal y cuando los equipos van a Europa ahí están los resultados"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ACB, Antonio Martín, tiene claro que la Liga Endesa es una "competición deportivamente brutal" y que se ve en "los resultados" de sus equipos en las competiciones europeas, además, espera que la semifinal de Euroliga entre Real Madrid y FC Barcelona sea "un partidazo" entre dos equipos que vayan "a morir en el mejor sentido de la palabra".

"La competición deportivamente es brutal, tiene un nivel de exigencia brutal, la conformación de plantillas que hacen los 18 equipos es la que es, muy potente, y cuando llegan a Europa pues ahí están los resultados. Guste o no guste, al final es una liga muy fuerte con una presencia muy potente y que se traduce, deportivamente al menos, en esa disputa final de todas las competiciones europeas", afirmó Antonio Martín un acto de homenaje al que fuera presidente de la ACB Eduardo Portela.

Para Martín, es de valorar "el esfuerzo que hacen muchos clubes por mantener, tanto la parte del primer equipo como la de cantera". "Al final es la que nos da resultados, no sólo en el baloncesto de invierno como yo digo, sino también en el de verano. Y sabéis que el presidente de la Federación Española de Baloncesto y yo en esa idea comulgamos al cien por cien", declaró.

El dirigente ve el Real Madrid-Barça de la Final Four de la Euroliga como "un partidazo". "No solo por lo que significa ser un Clásico en sí, sino porque creo que los dos equipos llegan en un momento en el que han tenido dudas, por decirlo de alguna forma", comentó.

"Son temporadas muy largas y mucha gente pretende que los equipos mantengan una línea estable durante todo el año y eso es muy difícil, pero tengo la impresión al observar a los dos de que llegan en un momento de decir 'ahora vamos ya a morir' en el mejor sentido de la palabra y competir a muerte, y yo creo que va a ser un partido muy bonito", destacó Antonio Martín.

Sobre el final de la Liga Endesa, cuya Fase Regular terminará este fin de semana y donde todavía quedan por dilucidarse los dos puestos de descenso, Antonio Martín, aunque sabe "que la competición es muy bonita" porque esto demuestra que "está viva" y "está cada vez más igualada", él como presidente lo pasa mal porque conoce "la ilusión que hay en cada proyecto y lo que han apostado". "Cualquier cosa que pase no me va a hacer ninguna gracia", explicó.

Tampoco se atreve a hacer cábalas sobre el 'Playoff' por el título, donde los dos semifinalistas de la Euroliga son los favoritos para llegar a la final. "En teoría hay mucho guión o preguión de que ese posible partido entre esos dos equipos sea la final, pero luego pasan cosas que ya nos han pasado", advirtió Martín.

"Lo que creo que fue más bestia fue en la final de Valencia, donde digamos que Baskonia no estaba en su mejor momento, no estaba jugando su mejor baloncesto, se centraban en competir y ahí estaban. Al final, el estado anímico de competición de un equipo marca muchísimo, y eso lo vamos a ver como se van sucediendo porque antes del 'Playoff' final hay unos enfrentamientos de cuartos y semifinales que no van a ser nada fáciles", recordó el presidente de la ACB.

"A VECES SE OLVIDA QUE PORTELA HA SIDO DISRUPTIVO EN MIL MOMENTOS"

Antonio Martín se mostró contento por la gran noticia de la temporada, el regreso de las aficiones a las gradas de la Liga Endesa. "Para nosotros no es que sea importante, es que es el motivo de hacer lo que hacemos, y no hablo de nosotros, hablo de los clubes. La ACB es de los aficionados y si no están, pues poca historia tenía esto. Volver a verlos, más que un motivo de alegría es volver a la naturalidad y a la normalidad", remarcó.

Finalmente, elogió la figura de Eduardo Portela, el hombre que ocupó su cargo hasta el año 2011. "Yo creo que era y es de justicia este homenaje porque que el mundo del baloncesto le reconozca a Eduardo su trayectoria para mí era básico", afirmó Martín.

"Siendo presidente de Honor le veo y convivo con él y no es lo que haya hecho, sino que lo que hace, lo que a mí me arroja mucha luz en muchas cosas. Y el estar en el sillón que él ha ocupado tanto tiempo, desde luego que es un poco casi desafío por intentar hacer las cosas que ha hecho Eduardo por la ACB. La gente a veces tiene poca memoria, pero ha sido disruptivo en mil momentos, desde el tercer árbitro hasta hacer cambios muy importantes y a veces se nos olvida, y yo no quiero que se olvide", concluyó.