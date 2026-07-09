Brancou Badio sale del Valencia Basket tras pagar su cláusula de rescisión

Brancou Badio antes de un partido con el Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escolta senegalés Brancou Badio ha quedado desvinculado del Valencia Basket después de que abonara la cláusula de rescisión de su contrato, por lo que pone fin a una etapa de dos temporadas en las que fue uno de los jugadores importantes del equipo que conquistó la Liga Endesa y la Supercopa Endesa en la pasada campaña.

"El escolta senegalés Brancou Badio queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato", anunció este jueves el conjunto 'taronja' en un comunicado.

El internacional senegalés llegó al Valencia Basket en verano de 2024 procedente del BAXI Manresa y disputó un total de 145 partidos con la camiseta valenciana.

En la recién concluida temporada 2025-26 participó en 83 encuentros, con unos promedios de 10,6 puntos, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias, consolidándose como una de las piezas relevantes del equipo campeón de la Liga Endesa.

Su salida se suma a la profunda renovación que afronta el vigente campeón liguero, que ya ha visto marcharse este verano al entrenador Pedro Martínez, nuevo técnico del Real Madrid, y a jugadores como Braxton Key, Darius Thompson, Isaac Nogués, Jaime Pradilla, Jean Montero, Sergio de Larrea y Xabi López-Arostegui.

Para reconstruir una plantilla que perdió gran parte del bloque que logró el doblete nacional, el Valencia Basket ya ha incorporado al base estadounidense TJ Shorts, al escolta argentino Gonzalo Corbalán y al ala-pívot estadounidense con pasaporte alemán Dylan Osetkowski.