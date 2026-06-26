Cameron Hunt abandona el Asisa Joventut y ficha por el Unicaja

Archivo - Cameron Hunt con Asisa Joventut - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense Cameron Hunt ha ejecutado su cláusula de rescisión para desvincularse del Asisa Joventut y fichar por el Unicaja, con el que ha firmado para las dos próximas temporadas, han confirmado este viernes los dos clubes de la Liga Endesa.

Según ha confirmado Joventut, el jugador "ha hecho uso de la cláusula de salida contemplada en su contrato" y no continuará en Badalona. "El club quiere expresar su más sincero agradecimiento a Hunt por su profesionalidad, compromiso y entrega durante todo el tiempo que ha defendido nuestra camiseta. Desde el primer día, ha demostrado una actitud ejemplar, trabajando siempre con la máxima exigencia y poniendo su talento al servicio del equipo", señaló le entidad, deseándole "mucha suerte y muchos éxitos tanto en su carrera profesional como en el ámbito personal".

Ahora, Hunt, de 28 años y 1,91 metros, jugará los dos próximos curso con el conjunto malagueño, avalado por sus buenos números con el cuadro catalán, con el que la pasada campaña promedió en Liga Endesa 15,6 puntos con un 52,6% en tiros de dos, un 86,8% en tiros libres y un 40,7% en triples, anotando casi dos por partido y siendo el séptimo mejor anotador de la competición.

Además, el norteamericano logró 2,9 asistencias, 1,7 rebotes y una recuperación de media para 13,8 de valoración en los 39 encuentros que disputó. En la Basketball Champions League, el nuevo combo del Unicaja firmó 13,3 puntos, 3 asistencias y 1,7 rebotes en los 15 partidos que disputó.

Hunt se formó en Duncanville High School y Southwestern Moundbuilders College (2015-19), donde fue nombrado 'Jugador del Año' en la División II de la NAIA de 2019, y dio el salto al profesionalismo en Europa. Jugó en el Würzburg Baskets alemán durante tres temporadas (2020-23), para pasar posteriormente al Derthona Basket italiano. En el curso 2023-24, se unió al JDA Dijon francés, con el que conquistó la Copa de Francia 2024.

Llegó a España de la mano del BAXI Manresa en la temporada 2024-25, promediando 13,7 puntos junto a un 40% en triples. La pasada campaña, fichó por el Asisa Joventut, donde su tope anotador fue de 35 puntos frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos, con un 6 de 7 en triples.