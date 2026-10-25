El Real Madrid bate otro récord de triples y el Valencia Basket bate al Baskonia

Luwawu-Cabarrot, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrolló (86-122) al Ilerna Lleida en Barris Nord con un nuevo récord de triples (24) de la Liga Endesa para seguir como líder invicto tras la quinta jornada, mientras que el Valencia Basket superó (84-75) a un Kosner Baskonia que entra en crisis.

El equipo de Pedro Martínez, que venía de hacer sus récords desde la línea de tres en la anterior jornadas liguera (20) y en Euroliga (21), culminó una semana de tremendo acierto con 24 triples en Lleida. Los blancos dominaron de principio a fin y, en el último cuarto, Timothé Luwawu-Cabarrot deslumbró con 20 de sus 31 puntos. Théo Maledon (27) lideró también a los visitantes, con siete dianas desde la línea de tres como firmó su compañero.

El Madrid, mucho más errático en tiros de dos, no falló ni un tiro libre (20/20) y mandó también con autoridad debajo de los aros, con 51 rebotes, en un ritmo intenso en el que perdieron 20 balones. De récord en récord, el líder dejó abajo a los catalanes (1-4).

Mientras, el Valencia Basket firmó la tercera de la temporada a costa de un Baskonia que no está encajando bien el cambio de entrenador, con una segunda derrota seguida con Velimir Perasovic. TJ Shorts, que venía de brillar en Euroliga, volvió a lucir con 18 puntos y 25 de valoración, bien acompañado por Neal Sako (15 y 25), para llevar siempre por delante a los 'taronja'.

Los locales se llevaron un duelo directo en el Roig Arena para igualar en la tabla a un Baskonia que traslada sus problemas en Euroliga a la competición doméstica. Con tres también, y además seguidas, se colocó el Unicaja con un 90-103 ante el Río Breogán, rival directo que sucumbió al dúo estelar que formaron Kendrick Perry (24 puntos) y Amine Noua (18) en Lugo.

Por encima, con cuatro triunfos, se mantiene La Laguna Tenerife, que igualó su tope histórico de triples (19) para lucirse ante un Monbus Obradoiro mucho menos acertado (106-76). El equipo canario tuvo hasta siete jugadores en dobles dígitos de valoración, encabezados por Jaime Fernández (25) y Marcelinho Huertas (24).

Además, Asisa Joventut vio frenada su buena dinámica con la derrota en el derbi ante el FIATC Girona (101-87), con lluvia de triples de Mac McClung y Andrzej Pluta pese a un mal inicio de los locales. Mientras, el Surne Bilbao Basket se sumó al tren de las tres victorias, las tres en Miribilla, dejando abajo con una al MoraBanc Andorra, gracias al buen partido de Martin Krampelj (20 puntos, 6 rebotes y 21 de valoración en 17 minutos).