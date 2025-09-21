El Unicaja revalida el título de campeón de la Copa Intercontinental

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja ha revalidado este domingo el título de la Copa FIBA Intercontinental después de vencer a la selección de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA (71-61) en la final celebrada en Singapur, y alza de esta manera el undécimo título de su historia.

Después de una mala primera parte en la que llegaron a marchar 12 puntos abajo, los malagueños se rehicieron tras el descanso, sobre todo con un fabuloso tercer cuarto (23-5), comandados por el escolta estadounidense Tyler Kalinoski, MVP de la final al contribuir con 12 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Un parcial de 0-10 impulsó a los norteamericanos, y solo David Kravish rompió la sequía del conjunto andaluz tras cuatro minutos sin anotar. Poco a poco, los de Ibon Navarro iban sumando, pero no consiguieron reducir la desventaja al final del primer cuarto (11-21).

Ya en el segundo, Kendrick Perry anotó cinco puntos para acercarse, pero el combinado norteamericano cortó la reacción con un parcial de 0-7. Kalinoski reactivó a los suyos y Olek Balcerowski redujo la distancia a dos desde la línea de personal (28-31). El intercambio de puntos del último tramo mandó a los jugadores a vestuarios con 33-36 en el luminoso.

Fue tras el intermedio cuando Unicaja asestó el golpe definitivo. El 9-0 de salida, liderado por Perry, revertía el marcador (42-36) para los malagueños, que con Killian Tillie y Tyson Pérez elevaban la renta por encima de la decena antes del parcial definitivo (56-41).

Dos triples de Boeheim y Shackelford volvieron a meter en el duelo a los estadounidenses, aunque Kalinoski, también desde la línea de tres, trajo la calma al equipo (60-47). Unicaja controló los últimos minutos y encarriló el camino hacia su Copa Intercontinental.