Xavi Albert pasa de ayudante a entrenador jefe en el Valencia Basket

Xavi Albert, nuevo entrenador jefe del Valencia Basket. - VALENCIA BASKET

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha elegido al entrenador español Xavi Albert, de 38 años, para ponerse al frente de su primer equipo masculino "para las próximas dos temporadas" en sustitución de Pedro Martínez, después de haber estado durante tres campañas ejerciendo como técnico ayudante.

Así lo indicó este martes la entidad valenciana en su página web y canales oficiales. "No será la primera experiencia de Albert en el primer asiento del banquillo 'taronja', ya que tuvo que hacerse cargo de esta posición en la recta final de la temporada 2023-24 durante once partidos, asegurando la posición de cabeza de serie en la Liga Regular en las últimas jornadas de aquel curso", detalló el comunicado.

"El Valencia Basket hace una apuesta por la continuidad de una identidad clara y un estilo de juego muy definido dándole la oportunidad al ayudante principal del cuerpo técnico de las últimas temporadas", dijo la nota sobre un Albert nacido el 17 de julio de 1987 en Valencia.

El club valenciano busca mantenerse "fiel a su filosofía de apostar por el talento salido de L'Alqueria del Basket cuando se encuentre preparado, cerrando el círculo de un técnico que ha ido creciendo y destacando en nuestras categorías de formación y en las de la selección española con su nombramiento como entrenador jefe del primer equipo".

Tras iniciarse como técnico y coordinador de cantera en el Ros Casares Valencia, Albert llegó a la entidad 'taronja' en 2012 para ponerse al frente de diferentes equipos de categorías de formación. "Se proclamó con el equipo júnior campeón del Adidas Next Generation Tournament disputado en Valencia en diciembre de 2018", recordó la nota.

Ahí igualmente logró plaza para la Final Eight, se clasificó para 'playoffs' y rozó el ascenso con el equipo de LEB Plata. "Alternó la experiencia en 2022 con la invitación de los Portland Trail Blazers a formar parte del cuerpo técnico del equipo de Oregón en la Summer League de Las Vegas que finalmente se proclamó campeón de ese torneo de verano de la NBA", destacó el Valencia sobre el currículum de Albert.

"Entre 2018 y 2023, se enrola además en distintos cuerpos técnicos de las categorías de formación de la selección española. Ese último año, en verano de 2023, tras proclamarse también campeón de Europa sub-16 como seleccionador español de la categoría, se incorporó al cuerpo técnico de Álex Mumbrú como ayudante del primer equipo masculino", añadió la nota.

El 5 de abril de 2024, tras la destitución de Mumbrú, Albert ejerció como primer entrenador de forma breve. "Después de esta experiencia, volvió a asumir el rol de entrenador ayudante, en esta ocasión de Pedro Martínez. Dos temporadas en las que, como parte del 'staff', ha podido seguir trabajando esa propuesta de baloncesto que siempre ha intentado ir plasmando en todos sus equipos", señaló la misma nota de prensa.

"En este momento, le llega de nuevo el reto y la oportunidad de darle continuidad a ese estilo poniéndose al frente del proyecto 'taronja'", zanjó el comunicado, en alusión a un equipo que se está reconstruyendo tras el adiós de Pedro Martínez y de jugadores vitales en una plantilla que el curso 2025-26 conquistó la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.