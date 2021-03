Ezpeleta: "El Mundial de 2020 difícilmente habría sido posible sin la ayuda del CSD"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, recalcó este miércoles que sacar adelante el Mundial de Motociclismo del año pasado con la pandemia "difícilmente habría sido posible sin la ayuda del Consejo Superior de Deporte" y dejó claro que, más allá de centrarse en el impacto económico, "lo importante" era organizar el campeonato

"No quiero que se titule que Dorna ha ganado o ha perdido tanto, lo importante era hacer el campeonato. Las cifras están en el Ministerio de Hacienda. Nuestra misión es organizar el Mundial y darle la máxima difusión, si luego ganamos dinero, fenomenal", aseguró Ezpeleta durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, DAZN, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank.

De todos modos, no escondió que el impacto económico "ha sido muy fuerte". "Pero lo podemos soportar gracias a la fortaleza de Dorna y de sus accionistas. Esta de 2021 también será dura, nos recuperaremos cuando podamos tener temporadas normales", añadió, opinando que la empresa "vale muchísimo". "Es la obra de una serie de personas que desde 1992 hemos estado trabajando muchísimo y haciendo una cosa que parece que no está mal", remarcó.

El directivo repasó como fue organizar el pasado Mundial. "Pensamos que podíamos empezar en Jerez y reubicando las carreras anteriores en otras fechas, pero cuando volvimos de Catar nos dimos cuenta de la importancia de pandemia y caímos en shock porque no sabíamos cuanto duraría y la situación era caótica", confesó.

Así, "lo primero" que hicieron fue ponerse "en lo peor" que era no celebrar el campeonato. "Eso lo pensamos dos días. La ventaja del Mundial es que su estructura está muy bien. Desde el principio había gente más animosa, otra más triste. Yo soy bastante animoso e insuflé ánimos al resto", indicó, recalcando que "era muy importante la parte deportiva", "Yo quería empezar sabiendo cuantas carreras iba a hacer", admitió.

También tuvieron que tomar medidas económicas como la "subvencionar los salarios de todos los equipos privados" en el caso de que no se pudiese llevar a cabo o un acuerdo con los fabricantes "para congelar la evolución de los motores y la aerodinámica", salvo en el caso de Aprilia que tiene concesiones. "Luego nos pusimos en marcha con todas las partes implicadas para intentar sacar adelante como se pudiera y cuando se pudiera un campeonato", puntualizó.

Por ello, manejaban tres escenarios. "Uno de 15 carreras a partir de julio, otro de 10 carreras concentrándonos en dos o tres circuitos, y una última de concentrarnos en un solo circuito y hacer carreras durante cinco semanas", detalló.

Y en este sentido, dio las gracias al Gobierno español y el protocolo que impulsó. "El Mundial difícilmente habría sido posible sin la ayuda del CSD porque todos estábamos perdidos y había que partir de algo. Creamos un protocolo que teníamos que ver si se podía cumplir por nuestros 'partners' y todos nos dieron la confianza", celebró.

VE COMPLICADO MANTENER CINCO CARRERAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Este protocolo lo fueron "presentando al resto de países". "En todos ellos se respetó salvo en los cambios por el tratamiento en cada uno de ellos si había un caso positivo", relató el directivo, que reconoció que "de las cosas más tristes" fue el no poder tener público salvo en tres carreras. "El control y seguimiento de los protocolos fue muy positivo y en ningún país tenemos noticia de que nadie fue contaminado por la familia de MotoGP", agregó, resaltando que "salieron muy pocos positivos" en su 'burbuja'.

Ahora, para 2021, están "en la misma situación, pero con la ventaja de saber mucho más" de lo que son "capaces de hacer". "El objetivo es hacer un calendario como una temporada normal. No hicimos los test de siempre porque nos pareció que empezar a viajar era muy complicado y de acuerdo con los equipos decidimos concentrarnos en Catar", explicó el catalán, que se congratula de que todo lo que está pasando está mucho "más unidos".

"Ya sabemos que en peores condiciones podemos ir a un país y a partir de ahí, si mejoran las condiciones, iremos abriendo el protocolo, pero siempre de acuerdo con las autoridades de cada país", avisó Ezpeleta, al que le queda "pendiente" saber si podrán hacer la gira por Asia de final de temporada. "Si todos los Grandes Premio se hacen, Argentina y Estados Unidos pasarían al año siguiente", declaró sobre las dos carreras americanas que tuvieron que ser retiradas del calendario y que podrían entrar como reservas en algún momento si se cae alguna. "El compromiso es hacer un mínimo de 18 pruebas", acotó.

De esas 18, cuatro siguen siendo en España, aunque Ezpeleta no sabe si se podrán mantener cinco en la Península Ibérica en el futuro tras la vuelta de Portugal. "De las cuatro ya hemos renovado con Valencia, tenemos un acuerdo no firmado con Aragón, lo estamos finalizando con Jerez y tenemos que hablar con Montmeló", desgranó.

"Tenemos garantizado un mínimo de tres carreras en España, pero con la aparición de países emergentes que quieren un Gran Premio no podemos tener cinco en la Península Ibérica. Ellos lo entienden", subrayó el CEO de Dorna, que no desveló cuántas habrá en suelo español en 2022.

El directivo español también confirmó que todos "los equipos tendrán las condiciones pactadas antes de la pandemia" y que hay un "compromiso con los equipos, las fábricas y la FIM para estudiar las reglamentaciones a partir del 26", apuntó.

Ezpeleta también habló de la figura del fallecido Ángel Nieto. "Fue el pionero y era un amigo. Llega al Mundial en el 92 como una empresa española no fue un camino de rosas y él nos ayudó mucho a que nos hicieran caso. Me he imaginado que hubiera dicho en esta situación, le echo mucho de menos", confesó.

"Domenicali es muy buen amigo mío", expresó sobre el nuevo jefe de la F-1. "Hay muchísima conexión con la F-1, ahora casi más que nunca, como en temas de televisión, de transformación digital, de calendarios y horarios. Tenemos que ir juntos porque somos complementarios", advirtió,, "encantado" de la entrada de DAZN como canal de Movistar "porque todo lo que sea aumentar la difusión es bueno para el futuro".

"No sé si soy muy invisible, pero estoy contento de tener la confianza de todo el campeonato y sobre todo de los accionistas para seguir llevando una tarea que me apasiona. Tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona", sentenció Ezpeleta a nivel personal sobre su papel en el Mundial.