Brasil - Japón, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Japón: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
La selección de Brasil se enfrenta en Dieciseisavos de final a Japón este lunes a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio NRG Stadium de Houston, en EE. UU..
-Onces iniciales probables.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.
JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Daizen Maeda, Ayase Ueda.
-Últimos Resultados de Brasil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. C
| Scotland
| 0-3
| Brazil
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 3-0
| Haiti
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Últimos Resultados de Japón.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. F
| Japan
| 1-1
| Sweden
|21/06/2026
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| 0-4
| Japan
|14/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 2-2
| Japan