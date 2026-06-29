Brasil - Japón, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Japón: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

La selección de Brasil se enfrenta en Dieciseisavos de final a Japón este lunes a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio NRG Stadium de Houston, en EE. UU..

-Onces iniciales probables.

BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.

JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Daizen Maeda, Ayase Ueda.

-Últimos Resultados de Brasil.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil 20/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 3-0 Haiti 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

-Últimos Resultados de Japón.