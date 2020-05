Boris Becker: "Nadal, Federer y Djokovic sufrirán más el parón porque han perdido un año"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista alemán Boris Becker ha asegurado que los jugadores veteranos como Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic "sufrirán más" el parón por la pandemia de coronavirus "porque han perdido un año", y ha afirmando que es el momento de que "la generación más joven dé un paso adelante".

"Nadal ha ganado 12 veces el torneo francés. Tenía la oportunidad de igualar a Roger Federer allí y eso es algo que todos probablemente pensaron que sería posible, pero ahora mismo no sucederá. Además, solo por la presión añadida, los jugadores más veteranos sufrirán más porque han perdido un año. Sabemos que el talento de Roger Federer desafía toda lógica, pero cumplirá 40 el año que viene", señaló en declaraciones para los medios oficiales de la Academia Laureus, de la que es miembro.

El ganador de seis títulos de 'Grand Slam' cree que si finalmente el Abierto de Australia es el próximo 'grande' que se dispute, habrá una mayor competencia con los tenistas jóvenes. "Si es así, entonces tal vez el 2021 verá la progresión de las jóvenes estrellas porque tendrán un año más de experiencia, y los jugadores veteranos serán un año mayores", apuntó.

"Los tres grandes campeones -Federer, Nadal y Djokovic- lo han ganado todo varias veces. Creo que es el momento para que la generación más joven dé un paso adelante. El mejor de ellos en los últimos dos años ha sido Dominic Thiem. Ha alcanzado tres finales importantes y jugó muy bien contra Novak, perdiendo en cinco sets en Melbourne", añadió.

También reconoció que le gusta "mucho" el griego Stefanos Tsitsipas, "la forma en que se desenvuelve dentro y fuera de la cancha y cómo juega". "De los alemanes me gusta mucho Sascha Zverev, llegó a la semifinal en Melbourne y todavía tiene solo 22 años, así que tiene una larga carrera por delante. Hay otros jugadores más jóvenes que son fascinantes", indicó.

"Me gustaría ver a los tres primeros en su mejor momento, y caer derrotados. No quiero que la generación joven tome el control de este deporte cuando los tres primeros ya no jueguen más o sean demasiado mayores. Quiero ver una final entre un joven de 22 y uno de 33 años. Eso sería lo mejor para el tenis. Así que, jóvenes, suban el nivel", afirmó.

Sin embargo, sí cree que el parón podría haber sentado bien al escocés Andy Murray. "Creo que Murray se beneficiará porque aún no está totalmente en forma después de su cirugía de cadera y esta larga pausa es realmente buena para su recuperación, así que no está perdiendo este tiempo", explicó.

"SERENA ES LA MÁS GRANDE DEL TENIS FEMENINO"

En el tenis femenino, Becker espera que Serena Williams pueda igualar los 23 'Grand Slams' de Margaret Court. "Es madre y supera la treintena. Estoy seguro de que le encantaría jugar el US Open este año. La llaman la más grande de todos los tiempos en el circuito femenino, y ciertamente se merece ese título", señaló.

"Yo, siendo alemán, sigo pensando en Steffi Graf como nuestra reina en este deporte, pero Serena es sin duda, la más grande. Margaret Court es la más exitosa. Dicho esto, en su día se jugaron tres de los cuatro mayores torneos sobre hierba, así que era más fácil ganar si te sentías cómodo en hierba", prosiguió.

"Estoy seguro de que Serena quiere llegar a los 24 títulos, creo que es la razón por la que sigue jugando. Ya sabes, ella es un modelo a seguir para todas las madres que están profesionalmente involucradas en el deporte. Mientras quiera jugar, creo que puede ganar. Así que mientras Serena sea lo suficientemente buena para llegar a la final, es lo suficientemente buena para ganar", continuó.

Aun así, está convencido de que las jóvenes "no se dormirán". "Saben que una vez que están en una final no están jugando contra una figura, están jugando por el título. Eso le ocurrió a Bianca Andreescu en la final del US Open o Simone Halep en Wimbledon el año pasado. No jugaron contra un nombre", manifestó.

En otro orden de cosas, Becker resaltó el trabajo que realiza Laureus Sport for Good, utilizando el deporte para ayudar a los jóvenes a superar la violencia, la discriminación y la desigualdad. "Los niños son nuestro futuro", dice Becker. "Más que nunca, nosotros (los miembros de la Academia) creemos firmemente que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Ya sea en proyectos en África o hablando con tus propios hijos sobre la importancia del deporte y un buen estilo de vida, esto es más importante que nunca", concluyó.