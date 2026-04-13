Cabify se convierte en colaborador oficial del Mutua Madrid Open

El consejero delegado del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian; el director general de Cabify, Alberto González; y el codirector del Mutua Madrid Open, Feliciano López - CABIFY

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía madrileña de red de transporte a través de aplicación móvil Cabify se incorpora como colaborador oficial del Mutua Madrid Open, cuarto ATP Masters 1.000 y quinto WTA 1.000 de la temporada, que se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo en la capital española.

"Estar presentes en el Mutua Madrid Open es una oportunidad para acompañar a miles de personas en uno de los momentos más especiales de la ciudad. Queremos ir más allá de una colaboración y convertirnos en un facilitador clave de la experiencia del evento, haciendo que moverse por Madrid sea más sencillo, eficiente y respetuoso con el entorno", indicó el director general de Cabify, Alberto González.

Con este acuerdo estratégico a largo plazo, Cabify se consolida como agente líder en el sector del ocio y la cultura tras las alianzas que viene cerrando en las últimas semanas con distintos clubes de fútbol o recintos como el Movistar Arena.

Con ello, busca mejorar la experiencia de movilidad asociada al evento. El Mutua Madrid Open reúne cada año a más de 350.000 asistentes durante dos semanas, convirtiéndose en una de las citas clave del calendario internacional y un punto de encuentro imprescindible para ciudadanos y visitantes.

Más allá de una colaboración tradicional, esta alianza une a uno de los eventos más relevantes de la ciudad con una compañía local para integrar sus soluciones tecnológicas a favor de la movilidad de Madrid. Con esta alianza, Cabify continúa afianzándose como partner de referencia en grandes eventos de la ciudad, reforzando su presencia en ámbitos como la cultura, el deporte y el ocio.

Como compañía nacida en Madrid hace 15 años, este acuerdo refuerza el vínculo de la plataforma con sus raíces y con la identidad cultural de la ciudad. El patrocinio del Mutua Madrid Open no sólo consolida la presencia de Cabify en los eventos más destacados de la agenda local, sino que materializa su conexión con el pulso local: al ofrecer experiencias de movilidad integradas a esta cita deportiva, la compañía demuestra que el ocio, la tecnología y la innovación pueden surgir desde la capital, proyectarse al mundo y generar un impacto global.

El Madrid Mutua Open se une, de esta manera, a la red de partnerships locales y estratégicos que la marca está impulsando en torno al ocio de Madrid, donde ya cuenta con acuerdos con clubes de primer nivel como el Atlético de Madrid o espacios como el Movistar Arena.

Además, la compañía ha lanzado 'Cabify Electric', una nueva categoría que pone a disposición de usuarios particulares y empresas una flota compuesta exclusivamente por vehículos 100 % eléctricos. Este servicio ya está disponible en Alicante, Bilbao, A Coruña, Madrid y Valencia. Solo en los tres últimos años, gracias a los vehículos eléctricos disponibles a través de la flota de Cabify, se han reducido 4.138 toneladas de CO2. Con esta iniciativa, Cabify refuerza su compromiso con la sostenibilidad y avanza en su objetivo de contribuir a que las ciudades sean espacios más habitables, liderando la descarbonización del sector de la movilidad.

Coincidiendo con la celebración del Mutua Madrid Open y en línea con su apuesta por una movilidad más sostenible, la categoría estará disponible en Madrid desde esta semana y hasta la finalización del torneo bajo el nombre 'Electric Mutua Open'. Durante este periodo, todos los usuarios que utilicen esta categoría participarán en el sorteo de entradas dobles para el torneo. A partir del 3 de mayo, una vez finalizado el evento, la categoría pasará a denominarse 'Cabify Electric'.