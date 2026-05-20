El Ibex 35 abre ligeramente a la baja (-0,1%), con el petróleo en el entorno de los 110 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un descenso del 0,1%, que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 17.646 puntos, tras las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, de nuevos ataques militares contra Irán si no acepta los términos del acuerdo de paz ofrecido por Estados Unidos.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1%, hasta los 110,1 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 102,9 dólares, tras abaratarse un 1,1%.

A la espera de que se conozcan los resultados del gigante estadounidense Nvidia, los inversores también estarán atentos a la publicación de las actas de la Reserva Federal de EEUU por si hubiera pistas sobre futuras decisiones en los tipos de interés.

Además, este miércoles se ha conocido que el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre el presidente norteamericano y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025.

En el plano macro, antes de la apertura del mercado se ha publicado que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de abril en el 2,8%, moderándose en medio punto porcentual respecto de la subida del 3,3% del coste de la vida el mes anterior y registrando su lectura más baja desde marzo de 2025.

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Fluidra (-2,25%), Amadeus (-2,22%), Puig (-0,63%) y Cellnex, que se debaja un 0,62% en la apertura.

En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Acerinox (+1,46%), Solaria (+1,24%) y ArcelorMittal (+1,24%).

Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los descensos en los primeros compases de la sesión. Así, en torno a las 9.15 horas, el Ftse100 de Londres cedía un 0,4%, y el parisino CAC 40 caía casi un 0,1%, en tanto que el Dax de Fráncfort perdía un 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,608%.

Respecto a las divisas, el euro cedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1596 dólares.