Bruselas respalda ante la Eurocámara el uso temporal de fondos europeos para cubrir pensiones en España

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BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha insistido este miércoles en que las transferencias presupuestarias vinculadas al uso de fondos de recuperación para pensiones en España "no cuestionan el uso legal" de las ayudas comunitarias, después de las últimas dudas planteadas por dos eurodiputados alemanes a raíz del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas generales del Estado de 2024.

"No cuestionan el uso legal de los fondos 'NextGenerationEU' bajo la legislación de la UE", señalan los comisarios Raffaele Fitto, Valdis Dombrovskis y Piotr Serafin en una carta remitida al eurodiputado 'popular' y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab, y al eurodiputado de Los Verdes, Daniel Freund.

En la misiva, precisan que "cada solicitud de pago presentada por España ha sido evaluada de manera exhaustiva y transparente" y recalcan que "la Comisión verificó previamente el cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes antes de efectuar los desembolsos" ligados a dichos fondos europeos.

La respuesta llega después de que ambos parlamentarios solicitaran aclaraciones sobre determinadas operaciones presupuestarias ligadas a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en España, tras las observaciones recogidas por el organismo fiscalizador sobre el uso de créditos sobrantes del fondo europeo de recuperación.

En la carta, la Comisión reconoce que el Tribunal consideró que la base jurídica de algunas transferencias presupuestarias "debería haberse justificado de manera más exhaustiva", aunque recalca que estas apreciaciones se refieren a requisitos de procedimiento previstos en la legislación presupuestaria española.

Además, los comisarios subrayan que si las transferencias internas realizadas por España cumplieron con todas las normas aplicables bajo la legislación nacional "es, por su propia naturaleza, una cuestión de responsabilidad nacional".

Bruselas insiste además en que el reglamento del fondo europeo de recuperación vincula los desembolsos al cumplimiento de reformas e inversiones previamente acordadas con los Estados miembro y defiende que el sistema incorpora controles "estrictos" para proteger los intereses financieros de la Unión y salvaguardar el dinero de los contribuyentes europeos.

Asimismo, la Comisión asegura haber tomado nota de las preocupaciones planteadas sobre transparencia y recuerda que su propuesta para el próximo marco financiero plurianual prevé obligar a los países a recopilar y publicar información sobre beneficiarios, contratistas y subcontratistas de fondos europeos.

Algo sobre lo que Fitto ya se pronunció la pasada semana, cuando aseguró públicamente que el uso "temporal" de liquidez procedente del fondo europeo de recuperación para cubrir gastos como las pensiones "no tiene impacto" sobre los intereses financieros de la Unión ni sobre el funcionamiento del mecanismo europeo.