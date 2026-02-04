El Ibex 35 lucha por mantener los 18.000 puntos (-0,7%) en la apertura, pendiente de Santander (-4%)

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,66%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 18.100 puntos y situarse en torno a los 18.000 puntos a las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de Banco Santander, que se dejaba un 4% en el arranque bursátil.

El banco comunicó ayer, tras el cierre del mercado, que obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), lo que supone otro año récord, al tiempo que la entidad alcanzó, por primera vez, los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Además, el nuevo programa de recompra de acciones de Banco Santander, por un importe aproximado de 5.030 millones de euros y para el que ya cuenta con las correspondientes aprobaciones regulatorias, ha arrancado este miércoles, 4 de febrero, y se extenderá hasta el 21 de julio de 2026, ambos inclusive.

Asimismo, Banco Santander ha acordado comprar el estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.

En el plano 'macro' español, el Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones en 2026 aprobado ayer por el Consejo de Ministros ha entrado en vigor este miércoles, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el plano internacional, Stephen Miran, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha defendido este martes bajar los tipos de interés "un poco más de un punto" este 2026.

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Repsol (+0,79%), Cellnex (+0,54%) y Unicaja Banco (+0,42%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Banco Santander (-4,22%) y ArcelorMittal (-2,05%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con ascensos del 0,6% para Milán y París, en ambos casos, del 0,47% para Londres y del 0,27% para Fráncfort.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,24%, hasta los 67,49 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,43%, hasta los 63,48 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1838 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,238%.