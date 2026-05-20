Indra sube más de un 3% en la media sesión a la espera de conocerse el sustituto de De los Mozos

Archivo - El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra subían más de un 3% en la media sesión de este miércoles, a la espera de conocer el sustituto de José Vicente de los Mozos, que dejará su cargo de consejero delegado de la compañía de tecnología y defensa el próximo 30 de junio.

De este modo, la compañía de tecnología y defensa ascendía un 3,47% hacia las 12.30 horas, hasta intercambiarse a un precio unitario de 52,50 euros.

En este contexto, el mercado está pendiente de la próxima reunión del consejo de administración de Indra, prevista para este miércoles y que finalmente se celebrará el martes que viene, en la que podría despejarse la incógnita sobre quién sustituirá a De los Mozos, según ha adelantado este miércoles 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.

Tal y como apuntan fuentes conocedoras de la situación, todas las posibilidades están abiertas, desde que Ángel Simón continúe como presidente no ejecutivo y se fiche a un nuevo consejero delegado con funciones ejecutivas, hasta que a Simón se le dote de funciones ejecutivas y las comparta con el nuevo CEO, siendo los dos cargos ejecutivos.

Si se diese este último caso, se repetiría la fórmula de gobernanza de la cúpula anterior, en la que Ángel Escribano era presidente ejecutivo y De Los Mozos consejero delegado igualmente ejecutivo.

Cabe recordar que el actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, entró en la firma de defensa y tecnología con un cargo de presidente representativo, lo que no impidió que posteriormente fuese asumiendo funciones ejecutivas. Esta situación ya sentó un precedente del que podría ser el caso de Simón.

No obstante, sea cual sea la fórmula elegida esta deberá ser discutida y aprobada por el consejo de administración y luego refrendada por la junta general de accionistas.

El actual consejero delegado, quien ostentaba todas las funciones ejecutivas de la firma, continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía, que celebrará su junta general de accionistas en segunda convocatoria en esa fecha.

De los Mozos llevaba tres años, desde mayo del 2023, como consejero delegado de la firma, en los que ha conseguido que se revalorice su acción y en los que trató de impulsar la fusión con la firma de los hermanos Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha quedado aparcada por el momento.

La marcha de De los Mozos, presidente también del comité ejecutivo de Ifema, llega después de poco más de un mes y medio del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la firma en sustitución de Ángel Escribano.

Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizaba en Indra el día 2 de abril con un cargo representativo, sin funciones ejecutivas, para cerrar la crisis de gobernanza en la que Indra llevaba sumida varios meses.

No obstante, a finales del mes de abril, el consejo de administración de la multinacional acordó su nombramiento como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones, con lo que adquiría así poder ejecutivo.

Con la salida de De los Mozos, Indra vuelve a ser protagonista de una crisis de gobernanza, tras superar la generada por las presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --primer accionista de la compañía, con un 28% del capital--, que desembocó en la dimisión de Ángel Escribano, presidente de la empresa hasta el 1 de abril.

VARIAS ALTERNATIVAS

En este contexto, el consejo de administración de la compañía tecnológica se reunirá para proponer candidatos para sustituir a De los Mozos previsiblemente en las próximas semanas, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

En cuanto al futuro de la gobernanza de la compañía, y tal y como apuntan las mismas fuentes, todas las posibilidades están abiertas, desde que Ángel Simón continúe como presidente no ejecutivo y se fiche a un nuevo consejero delegado con funciones ejecutivas, hasta que a Simón se le dote de funciones ejecutivas y las comparta con el nuevo CEO, siendo los dos cargos ejecutivos.

Si se diese este último caso, se repetiría la fórmula de gobernanza de la cúpula anterior, en la que Ángel Escribano era presidente ejecutivo y De Los Mozos consejero delegado igualmente ejecutivo.

En este contexto, cabe recordar que el actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, entró en la firma de defensa y tecnología con un cargo de presidente representativo, lo que no impidió que posteriormente fuese asumiendo funciones ejecutivas. Esta situación ya sentó un precedente del que podría ser el caso de Simón.

No obstante, sea cual sea la fórmula elegida esta deberá ser discutida y aprobada por el consejo de administración y luego refrendada por la junta general de accionistas.