Alquiler Seguro recurrirá en los tribunales la multa de Consumo por "injusta y arbitraria"

Archivo - Una oficina de Alquiler Seguro junto a otra de Tecnocasa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alquiler Seguro recurrirá a los tribunales, concretamente a la vía de lo contencioso-administrativo, la resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que multa a su empresa con 3,6 millones de euros por prácticas "abusivas", han informado a Europa Press en fuentes de la inmobiliaria.

La compañía considera la resolución de Consumo "injusta y arbitraria" y afirma que todos sus servicios son legales. Así lo han ratificado cuatro sentencias judiciales que han dado la razón a Alquiler sobre los mismos puntos por los que ha sido sancionada la inmobiliaria, según defienden las fuentes consultadas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha comunicado este miércoles que ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria.

Tras considerar que Alquiler Seguro vulneró los derechos de los consumidores "aprovechando su posición de predominio de mercado", Consumo ha confirmado la multa en firme, agotándose ya la vía administrativa.

La sanción de Consumo, ratificada por el ministro Bustinduy, determina que Alquiler Seguro ha incurrido en una sanción grave y seis infracciones muy graves, según ha explicado el Ministerio.

En concreto, Consumo ha multado a la inmobiliaria por imponer a los inquilinos la contratación de un servicio de atención, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; por obligar a los inquilinos a un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora, y por imponer cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario, y cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.

Asimismo, se le multa por introducir una cláusula en el contrato que autoriza a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles, y por excluir el derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato de servicio de atención al inquilino.

Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, indicando que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido en el caso de Alquiler Seguro.

De los 3,6 millones de euros a los que asciende la multa, una de las infracciones muy graves conlleva el pago de un millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros.

La resolución conlleva, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica: obligar a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas, y hacer pública la multa impuesta, la razón social de la persona jurídica responsable (Alquiler Seguro, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.

Este expediente contra Alquiler Seguro se puso en marcha en marzo de 2025 y se abrió otro por hechos similares, cuya investigación sigue en marcha, después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de Facua Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).